Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 22 10 липня 2025
Київ • УНН
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ до 22 осіб. Люди продовжують звертатися за допомогою після чергового терору.
Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 22, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
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Зі слів голови КМВА, люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою.
Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих осіб
Уже 19 постраждалих через нічну атаку рф у Києві, серед них неповнолітня10.07.25, 12:50 • 680 переглядiв