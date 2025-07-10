Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 22 10 липня 2025

Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 22, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

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Зі слів голови КМВА, люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою.

Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих осіб - написав Ткаченко.

Уже 19 постраждалих через нічну атаку рф у Києві, серед них неповнолітня