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Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 22 10 липня 2025

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ до 22 осіб. Люди продовжують звертатися за допомогою після чергового терору.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 22

Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 22, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови КМВА, люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою.

Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих осіб

- написав Ткаченко.

Уже 19 постраждалих через нічну атаку рф у Києві, серед них неповнолітня10.07.25, 12:50 • 680 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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