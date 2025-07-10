Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев возросло до 22 10 июля 2025
Киев • УНН
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ночной массированной атаки РФ на Киев до 22 человек. Люди продолжают обращаться за помощью после очередного террора.
Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 22, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы КГВА, люди, получившие ранения в результате очередного террора россии, продолжают обращаться за помощью.
По состоянию на 13:50 уже известно о 22 пострадавших
Уже 19 пострадавших из-за ночной атаки РФ в Киеве, среди них несовершеннолетняя10.07.25, 12:50 • 603 просмотра