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Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев возросло до 22 10 июля 2025

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ночной массированной атаки РФ на Киев до 22 человек. Люди продолжают обращаться за помощью после очередного террора.

Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев возросло до 22

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 22, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы КГВА, люди, получившие ранения в результате очередного террора россии, продолжают обращаться за помощью.

По состоянию на 13:50 уже известно о 22 пострадавших

- написал Ткаченко.

Уже 19 пострадавших из-за ночной атаки РФ в Киеве, среди них несовершеннолетняя10.07.25, 12:50 • 603 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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