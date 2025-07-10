Уже 19 пострадавших из-за ночной атаки РФ в Киеве, среди них несовершеннолетняя
Киев • УНН
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 19 человек. Среди них есть несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.
Число пострадавших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев возросло до 19, среди них несовершеннолетняя, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Стало известно о еще трех пострадавших от ночной атаки врага. Среди них несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения. Таким образом, число раненых сейчас 19 человек
Ночная атака рф на Киев затронула шесть районов: новые кадры последствий10.07.25, 11:49 • 1281 просмотр