Уже 19 пострадавших из-за ночной атаки РФ в Киеве, среди них несовершеннолетняя

Число пострадавших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев возросло до 19, среди них несовершеннолетняя, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Стало известно о еще трех пострадавших от ночной атаки врага. Среди них несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения. Таким образом, число раненых сейчас 19 человек - написал Ткаченко.

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