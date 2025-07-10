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Ночная атака РФ на Киев затронула шесть районов: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 1 просмотра

Ночная атака РФ затронула шесть районов Киева, все пожары ликвидированы. Погибли 2 человека, 16 получили ранения, среди погибших – полицейская.

Ночная атака РФ на Киев затронула шесть районов: новые кадры последствий

В Киеве ночная атака РФ затронула шесть районов, все возникшие пожары уже потушены, сообщили в КГВА и ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Спасатели ликвидировали пожары на всех локациях. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщили в ГСЧС.

По данным КГВА по состоянию на 10:30, в результате атаки на столицу зафиксировано:

Шевченковский район:

  • возгорание на крыше 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован;
    • возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован;
      • пожар в 5-этажном доме. Пожар ликвидирован;
        • повреждение и возгорание на верхнем этаже 10-этажного жилого дома;
          • падение части сбитой воздушной цели на территории школы;
            • частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам;
              • падение обломков на открытую территорию;
                • повреждение 9-этажного жилого дома;
                  • падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.

                    Дарницкий район:

                    • возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован;
                      • падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.

                        Соломенский район:

                        • пожар в жилом доме;
                          • пожар на крыше нежилого сооружения;
                            • возгорание складского помещения.

                              Подольский район:

                              • пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях;
                                • повреждение остекления окон в жилом доме;
                                  • падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам.

                                    Оболонский район:

                                    • падение обломков БпЛА на территории торгового центра.

                                      Деснянский район:

                                      • возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.

                                        По имеющейся информации, 2 человека погибли. Еще 16 человек получили ранения. Среди погибших - молодая полицейская - сотрудница метрополитена.

                                        Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия10.07.25, 08:46 • 5566 просмотров

                                        Юлия Шрамко

                                        Юлия Шрамко

                                        ВойнаКиев
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