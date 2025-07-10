Ночная атака РФ на Киев затронула шесть районов: новые кадры последствий
Киев • УНН
Ночная атака РФ затронула шесть районов Киева, все пожары ликвидированы. Погибли 2 человека, 16 получили ранения, среди погибших – полицейская.
В Киеве ночная атака РФ затронула шесть районов, все возникшие пожары уже потушены, сообщили в КГВА и ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
"Спасатели ликвидировали пожары на всех локациях. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщили в ГСЧС.
По данным КГВА по состоянию на 10:30, в результате атаки на столицу зафиксировано:
Шевченковский район:
- возгорание на крыше 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован;
- возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован;
- пожар в 5-этажном доме. Пожар ликвидирован;
- повреждение и возгорание на верхнем этаже 10-этажного жилого дома;
- падение части сбитой воздушной цели на территории школы;
- частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам;
- падение обломков на открытую территорию;
- повреждение 9-этажного жилого дома;
- падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.
Дарницкий район:
- возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован;
- падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.
Соломенский район:
- пожар в жилом доме;
- пожар на крыше нежилого сооружения;
- возгорание складского помещения.
Подольский район:
- пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях;
- повреждение остекления окон в жилом доме;
- падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам.
Оболонский район:
- падение обломков БпЛА на территории торгового центра.
Деснянский район:
- возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.
По имеющейся информации, 2 человека погибли. Еще 16 человек получили ранения. Среди погибших - молодая полицейская - сотрудница метрополитена.
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия10.07.25, 08:46 • 5566 просмотров