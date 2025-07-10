Ночная атака РФ на Киев затронула шесть районов: новые кадры последствий

В Киеве ночная атака РФ затронула шесть районов, все возникшие пожары уже потушены, сообщили в КГВА и ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Спасатели ликвидировали пожары на всех локациях. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщили в ГСЧС.

По данным КГВА по состоянию на 10:30, в результате атаки на столицу зафиксировано:

Шевченковский район:

возгорание на крыше 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован;

возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован;

пожар в 5-этажном доме. Пожар ликвидирован;

повреждение и возгорание на верхнем этаже 10-этажного жилого дома;

падение части сбитой воздушной цели на территории школы;

частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам;

падение обломков на открытую территорию;

повреждение 9-этажного жилого дома;

падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.

Дарницкий район:

возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован;

падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.

Соломенский район:

пожар в жилом доме;

пожар на крыше нежилого сооружения;

возгорание складского помещения.

Подольский район:

пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях;

повреждение остекления окон в жилом доме;

падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам.

Оболонский район:

падение обломков БпЛА на территории торгового центра.

Деснянский район:

возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.

По имеющейся информации, 2 человека погибли. Еще 16 человек получили ранения. Среди погибших - молодая полицейская - сотрудница метрополитена.

Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия