Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Нічна атака рф зачепила шість районів Києва, усі пожежі ліквідовано. Загинуло 2 людини, 16 отримали поранення, серед загиблих – поліцейська.
У Києві нічна атака рф зачепила шість районів, усі виниклі пожежі вже загасили, повідомили у КМВА та ДСНС України у четвер, пише УНН.
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"Рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи", - повідомили у ДСНС.
За даними КМВА станом на 10:30, внаслідок атаки на столицю зафіксовано:
Шевченківський район:
- загорання на даху 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано;
- займання в гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано;
- пожежа у 5-поверховому будинку. Пожежу ліквідовано;
- пошкодження та займання на верхньому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку;
- падіння частини збитої повітряної цілі на території школи;
- часткове пошкодження двох офісних будівель за різними адресами;
- падіння уламків на відкриту територію;
- пошкодження 9-поверхового житлового будинку;
- падіння решток БпЛА на дах багатоповерхівки.
Дарницький район:
- займання на теренах гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано;
- падіння уламків БпЛА на подвірʼї житлового будинку.
Соломʼянський район:
- пожежа в житловому будинку;
- пожежа на даху нежитлової споруди;
- займання складського приміщення.
Подільський район:
- пожежа та часткова руйнація нежитлових приміщень на трьох локаціях;
- пошкодження скління вікон в житловому будинку;
- падіння решток збитих повітряних цілей на відкритій території за двома адресами.
Оболонський район:
- падіння уламків БпЛА на території торгового центру.
Деснянський район:
- займання нежитлової споруди. Пожежу ліквідовано.
За наявною інформацією, 2 людини загинули. Ще 16 осіб отримали поранення. Серед загиблих - молода поліцейська - працівниця метрополітену.
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки10.07.25, 08:46 • 5773 перегляди