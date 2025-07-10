Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків

У Києві нічна атака рф зачепила шість районів, усі виниклі пожежі вже загасили, повідомили у КМВА та ДСНС України у четвер, пише УНН.

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"Рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи", - повідомили у ДСНС.

За даними КМВА станом на 10:30, внаслідок атаки на столицю зафіксовано:

Шевченківський район:

загорання на даху 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано;

займання в гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано;

пожежа у 5-поверховому будинку. Пожежу ліквідовано;

пошкодження та займання на верхньому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку;

падіння частини збитої повітряної цілі на території школи;

часткове пошкодження двох офісних будівель за різними адресами;

падіння уламків на відкриту територію;

пошкодження 9-поверхового житлового будинку;

падіння решток БпЛА на дах багатоповерхівки.

Дарницький район:

займання на теренах гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано;

падіння уламків БпЛА на подвірʼї житлового будинку.

Соломʼянський район:

пожежа в житловому будинку;

пожежа на даху нежитлової споруди;

займання складського приміщення.

Подільський район:

пожежа та часткова руйнація нежитлових приміщень на трьох локаціях;

пошкодження скління вікон в житловому будинку;

падіння решток збитих повітряних цілей на відкритій території за двома адресами.

Оболонський район:

падіння уламків БпЛА на території торгового центру.

Деснянський район:

займання нежитлової споруди. Пожежу ліквідовано.

За наявною інформацією, 2 людини загинули. Ще 16 осіб отримали поранення. Серед загиблих - молода поліцейська - працівниця метрополітену.

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