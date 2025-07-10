Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:46 • 5777 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:30 • 23118 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
05:21 • 13594 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 42270 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 128913 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 75562 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 82214 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 109389 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 60603 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 122796 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
6.2м/с
52%
741мм
Популярнi новини
Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю9 липня, 23:02 • 16705 перегляди
Київ зазнав масованої атаки: влучання у житлові будинки та пожежі, є поранені9 липня, 23:43 • 31589 перегляди
США відновили постачання зброї Україні - АР10 липня, 00:09 • 24851 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб10 липня, 01:26 • 13609 перегляди
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію05:10 • 11997 перегляди
Публікації
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 05:30 • 23156 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 49569 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 55927 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 62646 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах9 липня, 14:59 • 128950 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 131413 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 261583 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 441622 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 271024 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 379866 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Нічна атака рф зачепила шість районів Києва, усі пожежі ліквідовано. Загинуло 2 людини, 16 отримали поранення, серед загиблих – поліцейська.

Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків

У Києві нічна атака рф зачепила шість районів, усі виниклі пожежі вже загасили, повідомили у КМВА та ДСНС України у четвер, пише УНН.

Деталі

"Рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи", - повідомили у ДСНС.

За даними КМВА станом на 10:30, внаслідок атаки на столицю зафіксовано:

Шевченківський район:

  • загорання на даху 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано;
    • займання в гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано;
      • пожежа у 5-поверховому будинку. Пожежу ліквідовано;
        • пошкодження та займання на верхньому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку;
          • падіння частини збитої повітряної цілі на території школи;
            • часткове пошкодження двох офісних будівель за різними адресами;
              • падіння уламків на відкриту територію;
                • пошкодження 9-поверхового житлового будинку;
                  • падіння решток БпЛА на дах багатоповерхівки.

                    Дарницький район:

                    • займання на теренах гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано;
                      • падіння уламків БпЛА на подвірʼї житлового будинку.

                        Соломʼянський район:

                        • пожежа в житловому будинку;
                          • пожежа на даху нежитлової споруди;
                            • займання складського приміщення.

                              Подільський район:

                              • пожежа та часткова руйнація нежитлових приміщень на трьох локаціях;
                                • пошкодження скління вікон в житловому будинку;
                                  • падіння решток збитих повітряних цілей на відкритій території за двома адресами.

                                    Оболонський район:

                                    • падіння уламків БпЛА на території торгового центру.

                                      Деснянський район:

                                      • займання нежитлової споруди. Пожежу ліквідовано.

                                        За наявною інформацією, 2 людини загинули. Ще 16 осіб отримали поранення. Серед загиблих - молода поліцейська - працівниця метрополітену.

                                        Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки10.07.25, 08:46 • 5773 перегляди

                                        Юлія Шрамко

                                        Юлія Шрамко

                                        ВійнаКиїв
                                        Україна
                                        Київ
                                        Tesla
                                        $
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        .
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        S&P 500
                                        $
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        ,
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        Brent Oil
                                        $
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        .
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        Gold
                                        $
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        ,
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        Gas TTF
                                        $
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        .
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9
                                        0
                                        0
                                        1
                                        2
                                        3
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
                                        9