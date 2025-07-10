Уже 19 постраждалих через нічну атаку рф у Києві, серед них неповнолітня

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки рф на Київ зросла до 19, серед них неповнолітня, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Стало відомо про ще трьох постараждалих від нічної атаки ворога. Серед них неповнолітня дівчина 2008 року народження. Таким чином, кількість поранених наразі 19 осіб - написав Ткаченко.

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