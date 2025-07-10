Уже 19 постраждалих через нічну атаку рф у Києві, серед них неповнолітня
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ зросла до 19 осіб. Серед них є неповнолітня дівчина 2008 року народження.
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки рф на Київ зросла до 19, серед них неповнолітня, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Стало відомо про ще трьох постараждалих від нічної атаки ворога. Серед них неповнолітня дівчина 2008 року народження. Таким чином, кількість поранених наразі 19 осіб
Нічна атака рф на Київ зачепила шість районів: нові кадри наслідків10.07.25, 11:49 • 1307 переглядiв