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Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
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Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
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Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни

Киев • УНН

 • 495 просмотра

Подборка приключенческих фильмов включает «Индиана Джонс и реликвия судьбы» (2023), «Затерянный город» (2022), «Источник вечной молодости» (2025), «Круиз по джунглям» (2021) и «Неизведанное» (2022). Эти ленты предлагают зрителям захватывающие сюжеты с поисками артефактов, сокровищ и путешествиями в опасные места.

Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни

Героизм, исследования, путешествия, мифы и легенды, тайны прошлого – все это и многое другое для ценителей хорошего кино. УНН предлагает подборку приключенческих фильмов, которые запомнятся надолго.

Индиана Джонс и реликвия судьбы (Indiana Jones and the Dial of Destiny) 2023

В 1969 году легендарный археолог Индиана Джонс переживает трудный период: он недавно расстался с женой и потерял сына, погибшего во Вьетнаме. Работая преподавателем в университете Нью-Йорка, Джонс готовится уйти на пенсию. Его возмущает политика Соединенных Штатов, которые, стремясь опередить СССР в космической гонке, дали убежище многочисленным нацистским ученым. Один из них — Юрген Воллер, бывший нацист, ныне работающий на NASA. У него есть собственные планы: добыть древний артефакт — Циферблат Архимеда — и изменить ход Второй мировой войны. Чтобы помешать осуществлению этого опасного замысла, Индиана обращается за помощью к своей смелой и решительной крестнице — Хелене Шоу.

  • Жанр: Экшн, Приключения, Детективы, Фэнтези;
    • Страна: США;
      • Режиссер: Джеймс Мэнголд;
        • Актеры: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Карен Аллен, Джон Рис-Дэвис.

          Затерянный город (The Lost City) 2022

          После смерти своего мужа-археолога Лоретта Сейдж ведет уединенную жизнь, посвятив себя написанию любовно-приключенческих романов. В центре ее историй — доктор Анджела Лавмор и отчаянный искатель приключений Дэш МакМегон, в образ которого на обложках книг и публичных мероприятиях воплощается харизматичный актер и современный секс-символ Алан Кэприсон. Однако все меняется, когда эксцентричный миллиардер Эбигейл Фэйрфакс похищает Лоретту, надеясь с ее помощью найти легендарные сокровища затерянного города. Уверенный, что может быть героем не только на страницах книг, Алан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти Лоретту…

          • Жанр: Экшн, Мелодрамы, Комедия, Приключения;
            • Страна: США;
              • Режиссер: Аарон Ни, Адам Ни;
                • Актеры: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф, Da'Vine Joy Randolph, Брэд Питт.

                  Источник вечной молодости (Fountain of Youth) 2025

                  Люк Пардью и его сестра Шарлотта отправляются на поиски Источника вечной молодости по поручению смертельно больного бизнесмена Оуэна Карвера. Легендарный артефакт — их последняя надежда. Однако путь оказывается полон опасностей: за героями охотится загадочная Эсме, а также тайские преступники, которым Люк когда-то нанес вред. Несмотря на многочисленные угрозы, брат и сестра действуют как слаженная команда. Им удается найти Фонтан, но встает главный вопрос: стоит ли воспользоваться его силой?

                  • Жанр: Приключения, Детективы, Фэнтези, Экшн;
                    • Страна: США;
                      • Режиссер: Гай Ричи;
                        • Актеры: Натали Портман, Джон Красински, Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого, Лаз Алонсо, Стэнли Туччи, Элли Кондрон, Донни Бакстер.

                          Круиз по джунглям (Jungle Cruise) 2021

                          События фильма происходят в 1916 году. В центре истории — смелая исследовательница Лили Хоутон, которая похищает старинный наконечник стрелы из закрытого британского клуба. С помощью этого артефакта она стремится найти таинственное место в джунглях Амазонки, где растет древнее дерево с легендарными лечебными цветами, способными совершить прорыв в медицине. Вместе с братом МакГрегором Лили отправляется в экспедицию в Южную Америку, где знакомится с отчаянным капитаном лодки Фрэнком Вулфом, который соглашается сопровождать их в этом опасном путешествии.

                          • Жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Фэнтези, Семейные;
                            • Страна: США;
                              • Режиссер: Хауме Кольет-Серра;
                                • Актеры: Эмили Блант, Дуэйн Джонсон, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Эдгар Рамирес, Вероника Фалкон.

                                  Неизведанное (Uncharted) 2022

                                  Уличного бармена Натана Дрейка нанимает искатель приключений Виктор Салливан, известный как "Салли", чтобы найти богатства самого Фернана Магеллана, утерянные 500 лет назад. И хотя Салли скептически относится к "молодым" искателям приключений, со временем он все же видит в Дрейке хорошего кандидата на эту роль. Но не только они желают найти утерянный клад, их соперником становится Сантьяго Монкада, который считает себя и свою семью наследниками Магеллана.

                                  • Жанр: Экшн, Приключения, Детективы, Драмы;
                                    • Страна: США, Испания;
                                      • Режиссеры: Рубен Флейшер;
                                        • Актеры: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Патриша Миден.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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                                          Brent Oil
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