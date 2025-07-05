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П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
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П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
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П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

Київ • УНН

 • 1135 перегляди

Добірка пригодницьких фільмів включає "Індіана Джонс і реліквія долі" (2023), "Загублене місто" (2022), "Джерело вічної молодості" (2025), "Круїз у джунглях" (2021) та "Незвідане" (2022). Ці стрічки пропонують глядачам захопливі сюжети з пошуками артефактів, скарбів та подорожами у небезпечні місця.

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

Героїзм, дослідництво, подорожі, міфи та легенди, таємниці минулого – все це та набагато більше для поціновувачів хорошого кіно. УНН пропонує добірку пригодницьких фільмів, які запам’ятаються надовго.

Індіана Джонс і реліквія долі (Indiana Jones and the Dial of Destiny) 2023

У 1969 році легендарний археолог Індіана Джонс переживає важкий період: він нещодавно розлучився з дружиною та втратив сина, який загинув у В’єтнамі. Працюючи викладачем в університеті Нью-Йорка, Джонс готується піти на пенсію. Його обурює політика Сполучених Штатів, які, у прагненні випередити СРСР у космічній гонці, дали притулок численним нацистським ученим. Один із них — Юрген Воллер, колишній нацист, що тепер працює на NASA. У нього є власні плани: здобути стародавній артефакт — Циферблат Архімеда — і змінити хід Другої світової війни. Щоб завадити здійсненню цього небезпечного задуму, Індіана звертається по допомогу до своєї сміливої та рішучої хрещениці — Гелени Шоу.

  • Жанр: Екшн, Пригоди, Детективи, Фентезі;
    • Країна: США;
      • Режисер: Джеймс Менґолд;
        • Актори: Гаррісон Форд, Фібі Воллер-Брідж, Антоніо Бандерас, Карен Аллен, Джон Ріс-Девіс.

          Загублене місто (The Lost City) 2022

          Після смерті свого чоловіка-археолога Лоретта Сейдж веде усамітнене життя, присвятивши себе написанню любовно-пригодницьких романів. У центрі її історій — доктор Анджела Лавмор та відчайдушний шукач пригод Деш МакМегон, в образ якого на обкладинках книг та публічних заходах втілюється харизматичний актор і сучасний секс-символ Алан Кепрісон. Проте все змінюється, коли ексцентричний мільярдер Ебігейл Фейрфакс викрадає Лоретту, сподіваючись із її допомогою знайти легендарні скарби загубленого міста. Упевнений, що може бути героєм не лише на сторінках книг, Алан вирушає у небезпечну подорож, щоб урятувати Лоретту…

          • Жанр: Екшн, Мелодрами, Комедія, Пригоди;
            • Країна: США;
              • Режисер: Аарон Ні, Адам Ні;
                • Актори: Сандра Буллок, Ченнінґ Татум, Деніел Редкліфф, Da'Vine Joy Randolph, Бред Пітт.

                  Джерело вічної молодості (Fountain of Youth) 2025

                  Люк Пардью та його сестра Шарлотта вирушають на пошуки Джерела вічної молодості за дорученням смертельно хворого бізнесмена Овена Карвера. Легендарний артефакт — їхня остання надія. Проте шлях виявляється сповненим небезпек: за героями полює загадкова Есме, а також тайські злочинці, яким Люк колись завдав шкоди. Попри численні загрози, брат і сестра діють як злагоджена команда. Їм вдається знайти Фонтан, але постає головне питання: чи варто скористатися його силою?

                  • Жанр: Пригоди, Детективи, Фентезі, Екшн;
                    • Країна: США;
                      • Режисер: Ґай Річі;
                        • Актори: Наталі Портман, Джон Красінскі, Ейса Ґонсалес, Донал Глісон, Кармен Еджоґо, Лаз Алонсо, Стенлі Туччі, Еллі Кондрон, Донні Бакстер.

                          Круїз у джунглях (Jungle Cruise) 2021

                          Події фільму відбуваються у 1916 році. У центрі історії — смілива дослідниця Лілі Гоутон, яка викрадає старовинний наконечник стріли з закритого британського клубу. З допомогою цього артефакту вона прагне знайти таємниче місце в джунглях Амазонки, де росте древнє дерево з легендарними лікувальними квітами, здатними здійснити прорив у медицині. Разом із братом МакГрегором Лілі вирушає в експедицію до Південної Америки, де знайомиться з відчайдушним капітаном човна Френком Вулфом, який погоджується супроводжувати їх у цій небезпечній подорожі.

                          • Жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Фентезі, Сімейні;
                            • Країна: США;
                              • Режисер: Хауме Кольет-Серра;
                                • Актори: Емілі Блант, Двейн Джонсон, Джессі Племонс, Пол Джаматті, Едґар Рамірез, Вероніка Фалкон.

                                  Незвідане (Uncharted) 2022

                                  Вуличного бармена Натана Дрейка наймає шукач пригод Віктор Салліван, відомий як "Саллі", щоб знайти багатства самого Фернанда Магеллана, загублені 500 років тому. І хоча Саллі скептично ставиться до "молодих" шукачів пригод, з часом він все ж бачить у Дрейку гарного кандидата на цю роль. Але не тільки вони бажають знайти загублений скарб, їх суперником стає Сантьяго Монкада, який вважає себе та свою сім’ю спадкоємцями Магеллана.

                                  • Жанр: Екшн, Пригоди, Детективи, Драми;
                                    • Країна: США, Іспанія;
                                      • Режисери: Рубен Флейшер;
                                        • Актори: Том Голланд, Марк Волберґ, Антоніо Бандерас, Софія Тейлор Алі, Патріша Міден.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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                                          Brent Oil
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