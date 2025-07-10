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Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
05:30 • 459 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
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Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Донецкий "Шахтер" 10 июля в 21:00 сыграет против финского "Ильвеса Тампере" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Матч состоится в Любляне, Словения, и будет транслироваться на УПЛ-ТВ.

Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит

Сегодня, 10 июля, в 21:00 в Словении донецкий "Шахтер" встретится с финским "Ильвесом Тампере" в первом этапе квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25. УНН рассказывает о состоянии команд перед матчем, кто фаворит, и где смотреть поединок. 

"Шахтер"

Донецкий "Шахтер" благодаря победе над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины получил возможность пробиться в Лигу Европы.

Дончане начнут еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда Лиги Европы. 

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу15.05.24, 21:17 • 61887 просмотров

В летнее межсезонье "Шахтер" объявил о подписании нового главного тренера Арды Турана, с которым был заключен контракт на два года. За первые месяцы лета, "горняков" покинул израильский защитник Став Лемкин, который перешел в нидерландский "Твенте" за 1,5 млн евро. 

В то же время в команду вернулись несколько игроков из аренды, в частности игроки молодежной сборной Украины Олег Очеретько (из "Карпат") и Эдуард Козик из "Колоса". 

На сборах "Шахтер" сыграл лишь два поединка - против хорватской "Горицы" (победа "горняков" - 1:0) и чешского "Словацко" (1:1). 

ФК "Шахтер" на сборах

"Ильвес Тампере"

"Ильвес Тампере" - финский футбольный клуб из города Тампере, основанный в 1931 году. Выступает в Вейккауслиге. Домашние матчи принимает на стадионе "Таммела", который вмещает 8 тыс. зрителей. За почти столетнюю историю, клуб однажды становился чемпионом Финляндии в 1983 году, а также 4 раза становился обладателем Кубка Финляндии - последний раз в 2023 году.

В сезоне 2024 года команда заняла второе место в чемпионате, набрав 54 очка в 27 матчах при разнице мячей 56:27. Это дало право клубу принять участие в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Как и в некоторых других странах Европы с холодным климатом, основная часть матчей чемпионата Финляндии проходит летом, а сезон длится по формату весна-осень. В целом чемпионат проходит с апреля по октябрь. 

Поэтому "Ильвес" уже сыграл 15 матчей в чемпионате и идет на 3 месте с 29 очками, что на одно очко отделяет команду от 1 места. Стоимость команды оценивается в скромные 4,3 млн евро. Главным тренером "Ильвеса" является 37-летний финский специалист Йонас Рантанен, который возглавляет команду с октября 2023-го. 

Йонас Рантанен - главный тренер "Ильвеса" 

В состав команды входят преимущественно финские футболисты, также есть несколько легионеров и игроков с двойным гражданством. Капитан – 31-летний голкипер Отсо Виртанен. 

Отсо Виртанен - вратарь и капитан команды

Самый дорогой игрок по данным портала Transfermarkt – правый вингер Ойва Юккола (ориентировочная стоимость – 450 тыс. евро). Лучшими бомбардирами этого сезона являются нападающий Роопе Риски (6 голов и 2 ассиста) и полузащитник Лаури Ала-Мюллюмяки (6 голов и 1 ассист). Средний возраст команды - 25 лет.

Высшим достижением команды в еврокубках является третий квалификационный раунд Лиги конференций в сезоне 2024/2025, когда "Ильверес" по сумме двух матчей проиграл шведскому "Юргордену" по сумме двух матчей - 4:2. 

ФК "Ильвес Тампере"

Перед матчем

Поединок состоится в четверг, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на УПЛ-ТВ. Матч пройдет в столице Словении Любляне на стадионе "Стожице".

Матч рассудит 32-летний нидерландец Марк Нагтегаал. Его ассистенты – Йохан Балдер и Рой де Нас. Четвертый арбитр – Робин Хенсгенс. Арбитр VAR – Ричард Мартенс, его помощник – Эрвин Бланк. Вся судейская бригада представляет Нидерланды.

Для Нагтегаала это будет первая встреча с украинскими клубами на официальном уровне. 

Марк Нагтегаал - главный арбитр матча 

Букмекеры отдают уверенную победу "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,2. На победу "Ильвес" - 18, а на ничью - 7,1. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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