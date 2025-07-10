Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит

Сьогодні, 10 липня, о 21:00 у Словенії донецький "Шахтар" зустрінеться проти фінського "Ільвеса Тампере" у першому етапі кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25. УНН розповідає про стан команд перед матчем, хто фаворит, та де дивитися поєдинок.

"Шахтар"

Донецький "Шахтар" завдяки перемозі над київським "Динамо" в фіналі Кубка України здобув можливість пробитися до Ліги Європи.

Донеччани розпочнуть єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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В літнє міжсезоння "Шахтар" оголосив про підписання нового головного тренера Арди Турана, з яким було укладено контракт на два роки. За перші місяці літа, "гірників" залишив ізраїльський захисник Став Лемкін, який перейшов до нідерландського "Твенте" за 1,5 млн євро.

Водночас до команди повернулися декілька гравців з оренди, зокрема гравці молодіжної збірної України Олег Очеретько (з "Карпат") та Едуард Козік з "Колоса".

На зборах "Шахтар" зіграв лише два поєдинки - проти хорватської "Горіци" (перемога "гірників" - 1:0) та чеського "Словацко" (1:1).

ФК "Шахтар" на зборах

"Ільвес Тампере"

"Ільвес Тампере" - фінський футбольний клуб з міста Тампере, заснований 1931 року. Виступає у Вейккауслізі. Домашні матчі приймає на стадіоні "Таммела", який вміщує 8 тис. глядачів. За майже сторічну історію, клуб одного разу ставав чемпіоном Фінляндії 1983 року, а також 4 рази ставав володарем Кубку Фінляндії - востаннє у 2023 році.

У сезоні 2024 року команда посіла друге місце в чемпіонаті, набравши 54 очки у 27 матчах при різниці м'ячів 56:27. Це дало право клубу взяти участь у кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Як і у деяких інших країнах Європи з холодним кліматом, основна частина матчів чемпіонату Фінляндії відбувається влітку, а сезон триває за форматом весна-осінь. Загалом чемпіонат проходить з квітня по жовтень.

Тому "Ільвес" вже зіграв 15 матчів у чемпіонаті та йде на 3 місце з 29 очками, що на одне очко відділяє команду від 1 місця. Вартість команди оцінюється у скромні 4,3 млн євро. Головним тренером "Ільвеса" є 37-річний фінський спеціаліст Йонас Рантанен, який очолює команду від жовтня 2023-го.

Йонас Рантанен - головний тренер "Ільвеса"

До складу команди входять переважно фінські футболісти, також є кілька легіонерів і гравців із подвійним громадянством. Капітан – 31-річний голкіпер Отсо Віртанен.

Отсо Віртанен - воротар і капітан команди

Найдорожчий гравець за даними порталу Transfermarkt – правий вінгер Ойва Юккола (орієнтовна вартість – 450 тис. євро). Найкращими бомбардирами цього сезону є нападник Роопе Ріскі (6 голів та 2 асисти) й півзахисник Лаурі Ала-Мюллюмякі (6 голів та 1 асист). Середній вік команди - 25 років.

Найвищим досягненням команди у єврокубках є третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій у сезоні 2024/2025, коли "Ільверес" за сумою двох матчів програв шведському "Юргордену" за сумою двох матчів - 4:2.

Фк "Ільвес Тампере"

Перед матчем

Поєдинок відбудеться у четвер, 10 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. Матч пройде у столиці Словенії Любляні на стадіоні "Стожице".

Матч розсудить 32-річний нідерландець Марк Нагтегаал. Його асистенти – Йохан Балдер і Рой де Нас. Четвертий арбітр – Робін Хенсгенс. Арбітр VAR – Річард Мартенс, його помічник – Ервін Бланк. Вся суддівська бригада представляє Нідерланди.

Для Нагтегаала це буде перша зустріч з українськими клубами на офіційному рівні.

Марк Нагтегаал - головний арбітр матчу

Букмекери віддають впевнену перемогу "Шахтарю", на звитягу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,2. На перемогу "Ільвес" - 18, а на нічию - 7,1.