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Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"

Киев • УНН

 • 1437 просмотра

Двукратный обладатель "Оскара" Майкл Дуглас заявил, что не намерен возвращаться к актерской деятельности, если не случится "что-то особенное". Актер, которому 80 лет, последний раз снимался в 2022 году и сосредоточен на отдыхе.

Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"

Двукратный обладатель премии "Оскар" Майкл Дуглас признался, что, возможно, закончил с актерством, заявив, что он "не имеет реальных намерений" возвращаться в индустрию, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая на Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чешской Республике по случаю 50-летия фильма "Пролетая над гнездом кукушки", сопродюсером которого был Дуглас, 80-летний актер и продюсер заявил на пресс-конференции, что если для него "не произойдет что-то особенное", он больше не будет сниматься.

Его последней ролью был Бенджамин Франклин в сериале "Франклин" на Apple TV+, который был снят в 2022 году и выпущен в 2024 году.

"У меня была очень насыщенная карьера. Сейчас я намеренно не работал с 2022 года, потому что понял, что должен остановиться", – сказал он.

"Я довольно упорно работал почти 60 лет и не хотел быть одним из тех людей, которые падали замертво на съемочной площадке", – добавил он.

"Я очень рад, что взял отпуск. У меня нет никаких реальных намерений. Но я говорю, что не ушел на пенсию, потому что если бы случилось что-то особенное, я бы вернулся. Но в остальном я вполне счастлив. Мне просто нравится смотреть, как работает моя жена [актриса Кэтрин Зета-Джонс]", - сказал Дуглас.

Он добавил, что "пытается получить хороший сценарий" для "небольшого независимого фильма", но пошутил: "Я не гонюсь за работой. Моя игра в гольф улучшается".

В 2010 году Дуглас прошел химиотерапию и облучение от рака горла четвертой стадии. В Карловых Варах он сказал, что ему "повезло" избежать операции, которая "означала бы невозможность говорить и удаление части моей челюсти… что ограничивало бы его как актера".

Дуглас также обратился к текущему состоянию политики США, сказав, что чувствует, что его страна "флиртует с автократией".

"Я смотрю на это в целом как на то, насколько ценна демократия, насколько она уязвима и как ее всегда нужно защищать, - сказал он. - Я надеюсь, что то, с чем мы сейчас боремся, является напоминанием обо всей тяжелой работе, которую чехи проделали, чтобы обрести свою свободу и независимость. Политика сейчас, кажется, предназначена для прибыли. Деньги вошли в демократию как центр прибыли. Люди сейчас идут в политику, чтобы зарабатывать деньги. Мы поддерживали идеал, идеализм в США, которого сейчас не существует".

Однако он добавил, что "не будет вдаваться в слишком много подробностей", поскольку "новости говорят сами за себя".

"Я сам волнуюсь, я нервничаю, и я думаю, что это наш долг - заботиться о себе", - добавил он.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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