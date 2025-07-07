Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Дворазовий володар премії "Оскар" Майкл Дуглас зізнався, що, можливо, закінчив з акторством, заявивши, що він "не має реальних намірів" повертатися в індустрію, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Виступаючи на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чеській Республіці з нагоди 50-річчя фільму "Політ над гніздом зозулі", співпродюсером якого був Дуглас, 80-річний актор і продюсер заявив на пресконференції, що якщо для нього "не станеться щось особливе", він більше не буде зніматися.

Його останньою роллю був Бенджамін Франклін у серіалі "Франклін" на Apple TV+, який був знятий у 2022 році та випущений у 2024 році.

"У мене була дуже насичена кар'єра. Зараз я навмисно не працював з 2022 року, бо зрозумів, що маю зупинитися", – сказав він.

"Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які падали замертво на знімальному майданчику", – додав він.

"Я дуже радий, що взяв відпустку. У мене немає жодних реальних намірів. Але я кажу, що не пішов на пенсію, бо якби трапилося щось особливе, я б повернувся. Але в іншому я цілком щасливий. Мені просто подобається дивитися, як працює моя дружина [акторка Кетрін Зета-Джонс]", - сказав Дуглас.

Він додав, що "намагається отримати хороший сценарій" для "невеликого незалежного фільму", але пожартував: "Я не женуся за роботою. Моя гра в гольф покращується".

У 2010 році Дуглас пройшов хіміотерапію та опромінення від раку горла четвертої стадії. У Карлових Варах він сказав, що йому "пощастило" уникнути операції, яка "означала б неможливість говорити та видалення частини моєї щелепи… що обмежувало б його як актора".

Дуглас також звернувся до поточного стану політики США, сказавши, що відчуває, що його країна "фліртує з автократією".

"Я дивлюся на це загалом як на те, наскільки цінною є демократія, наскільки вона вразлива і як її завжди потрібно захищати", - сказав він. - Я сподіваюся, що те, з чим ми зараз боремося, є нагадуванням про всю важку працю, яку чехи виконали, щоб здобути свою свободу та незалежність. Політика зараз, здається, призначена для прибутку. Гроші увійшли в демократію як центр прибутку. Люди зараз йдуть у політику, щоб заробляти гроші. Ми підтримували ідеал, ідеалізм у США, якого зараз не існує".

Однак він додав, що "не буде вдаватися в надто багато подробиць", оскільки "новини говорять самі за себе".

"Я сам хвилююся, я нервую, і я думаю, що це наш обов'язок - піклуватися про себе", - додав він.

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