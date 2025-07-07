Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 2169 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
07:42 • 7474 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:09 • 18729 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
03:41 • 15138 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 49126 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 122565 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 123426 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 230999 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 369505 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 379380 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
40%
746мм
Популярнi новини
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію7 липня, 03:03 • 22299 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб03:46 • 24471 перегляди
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки04:27 • 14278 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки05:19 • 11510 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 11726 перегляди
Публікації
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
07:09 • 18721 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 12646 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 155638 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 369503 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 379377 перегляди
Актуальнi люди
Синєгубов Олег Васильович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Харків
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Крим
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 1687 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 230987 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 80877 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 201684 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 227710 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
С-300
С-400
Іскандер (ОТРК)

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Київ • УНН

 • 1697 перегляди

Дворазовий володар "Оскара" Майкл Дуглас заявив, що не має намірів повертатися в акторство, якщо не трапиться "щось особливе". Актор, якому 80 років, востаннє знімався у 2022 році та зосереджений на відпочинку.

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Дворазовий володар премії "Оскар" Майкл Дуглас зізнався, що, можливо, закінчив з акторством, заявивши, що він "не має реальних намірів" повертатися в індустрію, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чеській Республіці з нагоди 50-річчя фільму "Політ над гніздом зозулі", співпродюсером якого був Дуглас, 80-річний актор і продюсер заявив на пресконференції, що якщо для нього "не станеться щось особливе", він більше не буде зніматися.

Його останньою роллю був Бенджамін Франклін у серіалі "Франклін" на Apple TV+, який був знятий у 2022 році та випущений у 2024 році.

"У мене була дуже насичена кар'єра. Зараз я навмисно не працював з 2022 року, бо зрозумів, що маю зупинитися", – сказав він.

"Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які падали замертво на знімальному майданчику", – додав він.

"Я дуже радий, що взяв відпустку. У мене немає жодних реальних намірів. Але я кажу, що не пішов на пенсію, бо якби трапилося щось особливе, я б повернувся. Але в іншому я цілком щасливий. Мені просто подобається дивитися, як працює моя дружина [акторка Кетрін Зета-Джонс]", - сказав Дуглас.

Він додав, що "намагається отримати хороший сценарій" для "невеликого незалежного фільму", але пожартував: "Я не женуся за роботою. Моя гра в гольф покращується".

У 2010 році Дуглас пройшов хіміотерапію та опромінення від раку горла четвертої стадії. У Карлових Варах він сказав, що йому "пощастило" уникнути операції, яка "означала б неможливість говорити та видалення частини моєї щелепи… що обмежувало б його як актора".

Дуглас також звернувся до поточного стану політики США, сказавши, що відчуває, що його країна "фліртує з автократією".

"Я дивлюся на це загалом як на те, наскільки цінною є демократія, наскільки вона вразлива і як її завжди потрібно захищати", - сказав він. - Я сподіваюся, що те, з чим ми зараз боремося, є нагадуванням про всю важку працю, яку чехи виконали, щоб здобути свою свободу та незалежність. Політика зараз, здається, призначена для прибутку. Гроші увійшли в демократію як центр прибутку. Люди зараз йдуть у політику, щоб заробляти гроші. Ми підтримували ідеал, ідеалізм у США, якого зараз не існує".

Однак він додав, що "не буде вдаватися в надто багато подробиць", оскільки "новини говорять самі за себе".

"Я сам хвилююся, я нервую, і я думаю, що це наш обов'язок - піклуватися про себе", - додав він.

Бред Пітт застерігає молодих акторів не зніматись у супергеройських фільмах та не йти у франшизи03.07.25, 11:05 • 1625 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуУНН Lite
Ґардіан
Чехія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9