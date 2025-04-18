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The Guardian

The New York Times

Принц Гаррі судиться через недостатню охорону у Британії після погроз Аль-Каїди

Київ • УНН

 • 6364 перегляди

Принц Гаррі стверджує, що йому не забезпечили належну охорону після погроз Аль-Каїди. Він вважає, що позбавлення поліцейської охорони - це спосіб змусити його повернутися до Великої Британії.

Принц Гаррі судиться через недостатню охорону у Британії після погроз Аль-Каїди

Принц Гаррі називає свою безпеку у Великій Британії недостатньою. Згідно з новими судовими документами, він попросив охорони поліції після погрози Аль-Каїди, але не отримав бажаного. Принц вважає, що рішення забрати в нього поліцейську охорону – спроба королівської родини повернути його до Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.

Деталі

Принц Гаррі попросив спеціального захисту поліції після того, як йому погрожувала терористична група "Аль-Каїда", зазначає видання, спираючись на нові судові документи, оприлюднені 17 квітня.

"Заявник підтвердив, що він попросив певного захисту після того, як Аль-Каїда погрожувала йому", - йдеться у документі.

Але за інформацією видання, принц стверджує, що йому були надані "спеціальні" заходи безпеки, які він назвав "неадекватними, невідповідними та неефективними". Такий висновок Герцог Сассекський зробив під час закритого слухання в Апеляційному суді Лондона минулого тижня.

Розмовляючи з Telegraph, Гаррі сказав, що те, що він пережив під час судового процесу, перейшло межу і що він засмучений доказами, які були заслухані за закритими дверима цього тижня в суді.

Люди були б шоковані тим, що приховується. Мої найгірші побоювання підтвердилися всіма судовими розкриттями цієї справи, і це дуже сумно 

- сказав він.

Гаррі також заявив, що ним керує викриття несправедливості, і він продовжить битися незалежно від результату.

Також під час слухання апеляції цього тижня, Верховний суд зазначив, що, охорона принца Гаррі, яка фінансується платниками податків, була скорочена після його вкрай незвичайного рішення залишити королівські обов’язки та "проводити більшу частину часу за кордоном".

Додамо

У лютому 2020 року після того, як принц Гаррі і дружина Меган відійшли від обов'язків у королівській сім’ї було прийняте рішення про зниження рівня його безпеки. Минулого тижня Гаррі оскаржив позбавлення його охорони під час перебування у Великобританії під час слухання апеляції в Королівському суді правосуддя.

У письмовому поданні до суду, адвокатка принца Гаррі Шахід Фатіма Кей-Сі заявила що "Аль-Каїда" закликала його "вбити".

Вона сказала, що служба безпеки Гаррі була поінформована про те, що терористичне угруповання опублікувало документ, у якому говорилося, що "його вбивство сподобається мусульманській громаді". Точна дата погрози вбивства з боку Аль-Каїди не була розкрита в юридичному поданні Гаррі. Але у 2023 році повідомлялося, що йому погрожували вбивством, коли він писав у своїй прозорій автобіографії Спейр про вбивство 25 бойовиків Талібану під час бойових дій в Афганістані, порівнюючи жертв із шаховими фігурами.

Видання повідомляє, що герцог і його дружина Меган, вірили, що налагодження власного щасливого життя допоможе розморозити стосунки з королівською родиною. Проте усунення поліцейського захисту подружжя сприйняло як спосіб спроби змусити їх повернутися до Великобританії.

Безпека принца під час його візиту до України

Гаррі звинуватили в лицемірстві після того, як він зустрівся з десятками поранених солдатів в Україні на початку цього тижня, попри те, що стверджує, що начебто не знаходиться в безпеці в Британії без поліцейських охоронців, які фінансуються платниками податків.

Інсайдер повідомив виданню, що неправильно припускати, що поїздка в Україну суперечить питанням безпеки Гаррі у Великій Британії або підриває його позов до суду, вказуючи на те, що команда, яка захищала його там, була "надійнішою", ніж у Британії".

За інформацією видання, джерело, близьке до Гаррі, стверджує, що рівень захисту під час візиту принца до України був кращим, ніж той, що він отримує у Великій Британії.

"Він може поїхати в Україну - країну з активною зоною бойових дій, тому що у нього є надійна служба безпеки, якої він не має у своїй країні", - зазначило джерело.

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів11.04.25, 21:28 • 11077 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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