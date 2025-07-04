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Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв

Киев • УНН

 • 4713 просмотра

Поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание спустя шесть лет после помолвки. Пара, у которой есть четырехлетняя дочь, сосредоточится на совместном воспитании ребенка.

Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв
instagram.com/katyperry

Поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум официально подтвердили свое расставание, спустя шесть лет после помолвки, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Пара состоит в романтических отношениях с 2016 года и имеет четырехлетнюю дочь.

В совместном заявлении, опубликованном для американских СМИ, представители пары сообщили, что пара "в течение последних месяцев меняет свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании детей".

"Они и впредь будут считаться вместе как семья, поскольку их общим приоритетом является - и всегда будет - воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением".

Заявление было опубликовано из-за "большого количества недавнего интереса и разговоров" вокруг их отношений, добавляется в сообщении.

40-летняя поп-звезда и 48-летний актер расстались в 2017 году, но вскоре снова сошлись. Они обручились в День святого Валентина в 2019 году.

Год спустя Перри призналась, что беременна, в музыкальном видео на свой сингл Never Worn White. Их дочь Дейзи Дав родилась позже в том же году.

Дополнение

Разрыв пары произошел после тяжелого года для Перри. Ее последний альбом "143" и его главный сингл "Woman's World" не были так хорошо приняты, как ее предыдущая музыка.

Певица сейчас в туре, но, как сообщается, продажи билетов были медленнее, чем в начале ее карьеры.

Перри и группа других знаменитостей также столкнулись с негативной реакцией после своего космического путешествия Blue Origin в апреле, реакция, которая, по словам Перри, оставила ее "побитой и раненой".

Американская певица, которая ранее была замужем за Расселом Брэндом, получила известность в 2008 году с синглом "I Kissed A Girl", который достиг первого места в Великобритании.

Среди ее хитов с тех пор были "Roar", "California Gurls", "Firework" и "Never Really Over".

Блум ранее был женат на австралийской модели Миранде Керр, и у них есть сын, 14-летний Флинн.

Британский актер снимался в фильмах "Пираты Карибского моря", "Властелин колец" и "Хоббит".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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