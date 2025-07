Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив

Поп-зірка Кеті Перрі та актор Орландо Блум офіційно підтвердили своє розставання, через шість років після заручин, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Пара має романтичні стосунки з 2016 року та має чотирирічну доньку.

У спільній заяві, опублікованій для американських ЗМІ, представники пари повідомили, що пара "протягом останніх місяців змінює свої стосунки, щоб зосередитися на спільному вихованні дітей".

"Вони й надалі вважатимуться разом як сім'я, оскільки їхнім спільним пріоритетом є - і завжди буде - виховання доньки з любов'ю, стабільністю та взаємною повагою".

Заява була опублікована через "велику кількість недавнього інтересу та розмов" навколо їхніх стосунків, додається у повідомленні.

40-річна поп-зірка та 48-річний актор розлучилися у 2017 році, але невдовзі знову зійшлися. Вони заручилися у День святого Валентина у 2019 році.

Рік потому Перрі зізналася, що вагітна, у музичному відео на свій сингл Never Worn White. Їхня донька Дейзі Дав народилася пізніше того ж року.

Доповнення

Розлучення пари відбулося після важкого року для Перрі. Її останній альбом "143" та його головний сингл "Woman's World" не були так добре сприйняті, як її попередня музика.

Співачка зараз у турі, але, як повідомляється, продажі квитків були повільнішими, ніж на початку її кар'єри.

Перрі та група інших знаменитостей також зіткнулися з негативною реакцією після своєї космічної подорожі Blue Origin у квітні, реакція, яка, за словами Перрі, залишила її "побитою та пораненою".

Американська співачка, яка раніше була одружена з Расселом Брендом, здобула популярність у 2008 році з синглом "I Kissed A Girl", який досяг першого місця у Великій Британії.

Серед її хітів з того часу були "Roar", "California Gurls", "Firework" та "Never Really Over".

Блум раніше був одружений з австралійською моделлю Мірандою Керр, і у них є син, 14-річний Флінн.

Британський актор знімався у фільмах "Пірати Карибського моря", "Володар перснів" та "Гоббіт".