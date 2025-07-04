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Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив

Київ • УНН

 • 10731 перегляди

Поп-зірка Кеті Перрі та актор Орландо Блум підтвердили розставання через шість років після заручин. Пара, яка має чотирирічну доньку, зосередиться на спільному вихованні дитини.

Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив
instagram.com/katyperry

Поп-зірка Кеті Перрі та актор Орландо Блум офіційно підтвердили своє розставання, через шість років після заручин, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Пара має романтичні стосунки з 2016 року та має чотирирічну доньку.

У спільній заяві, опублікованій для американських ЗМІ, представники пари повідомили, що пара "протягом останніх місяців змінює свої стосунки, щоб зосередитися на спільному вихованні дітей".

"Вони й надалі вважатимуться разом як сім'я, оскільки їхнім спільним пріоритетом є - і завжди буде - виховання доньки з любов'ю, стабільністю та взаємною повагою".

Заява була опублікована через "велику кількість недавнього інтересу та розмов" навколо їхніх стосунків, додається у повідомленні.

40-річна поп-зірка та 48-річний актор розлучилися у 2017 році, але невдовзі знову зійшлися. Вони заручилися у День святого Валентина у 2019 році.

Рік потому Перрі зізналася, що вагітна, у музичному відео на свій сингл Never Worn White. Їхня донька Дейзі Дав народилася пізніше того ж року. 

Доповнення

Розлучення пари відбулося після важкого року для Перрі. Її останній альбом "143" та його головний сингл "Woman's World" не були так добре сприйняті, як її попередня музика.

Співачка зараз у турі, але, як повідомляється, продажі квитків були повільнішими, ніж на початку її кар'єри.

Перрі та група інших знаменитостей також зіткнулися з негативною реакцією після своєї космічної подорожі Blue Origin у квітні, реакція, яка, за словами Перрі, залишила її "побитою та пораненою".

Американська співачка, яка раніше була одружена з Расселом Брендом, здобула популярність у 2008 році з синглом "I Kissed A Girl", який досяг першого місця у Великій Британії.

Серед її хітів з того часу були "Roar", "California Gurls", "Firework" та "Never Really Over".

Блум раніше був одружений з австралійською моделлю Мірандою Керр, і у них є син, 14-річний Флінн.

Британський актор знімався у фільмах "Пірати Карибського моря", "Володар перснів" та "Гоббіт".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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