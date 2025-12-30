Резервуары с маслом загорелись в Одесской области после повторной атаки рф по портовой инфраструктуре

В результате повторной атаки рф по портовой инфраструктуре Одесской области произошло возгорание резервуаров с маслом на одном из портовых предприятий. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Через несколько часов после утренней атаки враг нанес повторный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате попадания ударного беспилотника по территории одного из портовых предприятий произошло возгорание резервуаров с маслом, которое оперативно ликвидировано спасателями. - сообщил Кипер.

По его словам, обошлось без пострадавших. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление российской федерации против гражданской инфраструктуры.

