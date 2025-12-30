$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 968 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 2630 просмотра
12:27 • 11088 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
13:51 • 6386 просмотра
11:09 • 15799 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
13:07 • 10780 просмотра
30 декабря, 04:26 • 19123 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
12:27 • 11088 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12343 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 15799 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 22614 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19123 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23572 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Резервуары с маслом загорелись в Одесской области после повторной атаки рф по портовой инфраструктуре

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В результате повторной атаки рф по портовой инфраструктуре Одесской области произошло возгорание резервуаров с маслом на одном из портовых предприятий. Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Резервуары с маслом загорелись в Одесской области после повторной атаки рф по портовой инфраструктуре

В результате повторной атаки рф по портовой инфраструктуре Одесской области произошло возгорание резервуаров с маслом на одном из портовых предприятий. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Через несколько часов после утренней атаки враг нанес повторный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате попадания ударного беспилотника по территории одного из портовых предприятий произошло возгорание резервуаров с маслом, которое оперативно ликвидировано спасателями.

- сообщил Кипер.

По его словам, обошлось без пострадавших. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление российской федерации против гражданской инфраструктуры.

рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер30.12.25, 13:29 • 1892 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область