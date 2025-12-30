Резервуари з олією спалахнули на Одещині після повторної атаки рф по портовій інфраструктурі

$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 1054 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 2720 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 6456 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 10812 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 11112 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12360 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 15832 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 22661 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19132 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23578 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 5550 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 5210 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 21138 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 17654 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 5260 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 17724 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 21214 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 22672 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 50375 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 50316 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Франція
Запоріжжя
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 1070 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 5382 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27083 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40212 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 47934 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Серіали
Дипломатка
FIFA (серія відеоігор)

Резервуари з олією спалахнули на Одещині після повторної атаки рф по портовій інфраструктурі

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Внаслідок повторної атаки рф по портовій інфраструктурі Одещини сталося загоряння резервуарів з олією на одному з портових підприємств. Постраждалих немає, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Резервуари з олією спалахнули на Одещині після повторної атаки рф по портовій інфраструктурі

У результаті повторної атаки рф по портовій інфраструктурі Одещини сталося загоряння резервуарів з олією на одному з портових підприємств. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Через кілька годин після ранкової атаки ворог завдав повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок влучання ударного безпілотника по території одного з портових підприємств сталося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками 

- повідомив Кіпер.

За його словами, минулося без постраждалих. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільної інфраструктури.

рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр30.12.25, 13:29 • 1894 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область