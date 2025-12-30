Резервуари з олією спалахнули на Одещині після повторної атаки рф по портовій інфраструктурі

У результаті повторної атаки рф по портовій інфраструктурі Одещини сталося загоряння резервуарів з олією на одному з портових підприємств. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Через кілька годин після ранкової атаки ворог завдав повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок влучання ударного безпілотника по території одного з портових підприємств сталося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками - повідомив Кіпер.

За його словами, минулося без постраждалих. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільної інфраструктури.

рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр