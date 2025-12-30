рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр

росія атакувала порти Південний та Чорноморськ в Одеській області, є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України у Telegram, пише УНН.

росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. За попередньою інформацією, постраждала одна людина - написав Кулеба.

Зі слів віцепрем'єра, "також пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств".

Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту - повідомив Кулеба.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні зранку. "Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - написав Кіпер у Telegram.

"Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - надав деталі голова ОВА.

"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив Кулеба.

