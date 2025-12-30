рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф пошкоджено об'єкти в портах Південний та Чорноморськ, а також резервуари для олії. Постраждала одна людина, пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
росія атакувала порти Південний та Чорноморськ в Одеській області, є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України у Telegram, пише УНН.
росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. За попередньою інформацією, постраждала одна людина
Зі слів віцепрем'єра, "також пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств".
Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні зранку. "Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - написав Кіпер у Telegram.
"Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - надав деталі голова ОВА.
"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив Кулеба.
