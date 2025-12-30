$42.220.15
Ексклюзив
11:22 • 1102 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 2386 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 10283 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 13997 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 20274 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21798 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29126 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29956 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22929 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23795 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Внаслідок атаки рф пошкоджено об'єкти в портах Південний та Чорноморськ, а також резервуари для олії. Постраждала одна людина, пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.

рф атакувала порти Одещини: є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами - віцепрем'єр

росія атакувала порти Південний та Чорноморськ в Одеській області, є постраждалий і пошкодження, у тому числі судно з зерном під прапором Панами, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України у Telegram, пише УНН.

росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. За попередньою інформацією, постраждала одна людина

- написав Кулеба.

Зі слів віцепрем'єра, "також пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств".

Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту

- повідомив Кулеба.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні зранку. "Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - написав Кіпер у Telegram.

"Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - надав деталі голова ОВА.

"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив Кулеба.

Над Україною знешкодили 52 з 60 російських дронів і один з двох балістичних "Іскандерів"30.12.25, 09:17 • 2588 переглядiв

Юлія Шрамко

