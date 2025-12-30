Над Україною знешкодили 52 з 60 російських дронів і один з двох балістичних "Іскандерів"

росія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами і 60 дронами, збито або придушено одну балістичну ракету та 52 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

