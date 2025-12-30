$42.060.13
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Над Україною знешкодили 52 з 60 російських дронів і один з двох балістичних "Іскандерів"

Київ • УНН

Уночі 30 грудня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 60 ударними БпЛА. Сили ППО збили одну ракету та 52 безпілотники, зафіксовано влучання.

Над Україною знешкодили 52 з 60 російських дронів і один з двох балістичних "Іскандерів"

росія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами і 60 дронами, збито або придушено одну балістичну ракету та 52 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

росія завдала удару по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждала30.12.25, 06:42 • 2136 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна