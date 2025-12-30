Над Україною знешкодили 52 з 60 російських дронів і один з двох балістичних "Іскандерів"
Київ • УНН
Уночі 30 грудня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 60 ударними БпЛА. Сили ППО збили одну ракету та 52 безпілотники, зафіксовано влучання.
росія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами і 60 дронами, збито або придушено одну балістичну ракету та 52 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях
