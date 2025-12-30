росія завдала удару по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждала

У ніч на вівторок, 30 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Є постраждала. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, внаслідок удару сталася пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару.

"За допомогою лікарів звернулась жінка. Наразі медики доставляють постраждалу до лікарні", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення.

