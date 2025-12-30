$42.060.13
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 3066 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 8236 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 15704 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 19668 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 17204 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 19441 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 20904 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19096 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22255 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
росія завдала удару по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждала

Київ • УНН

 • 88 перегляди

російські війська в ніч на 30 грудня вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, постраждала жінка.

росія завдала удару по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждала

У ніч на вівторок, 30 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю.  Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Є постраждала. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури

- йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, внаслідок удару сталася пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару. 

"За допомогою лікарів звернулась жінка. Наразі медики доставляють постраждалу до лікарні", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення.

Нагадаємо

Президент Зеленський назвав брехнею атаку України на резиденцію путіна, зазначивши, що рф готує удари по Києву та урядовим будівлям. Він закликав бути уважними, оскільки можуть бути удари по столиці.

Сигнали говорять про те, що рф не хочуть припинення вогню - Зеленський29.12.25, 10:53 • 2662 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя