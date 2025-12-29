Сигнали говорять про те, що рф не хочуть припинення вогню - Зеленський

Україна наполягає на проведенні загальнонаціонального референдуму як необхідного етапу для затвердження мирного плану, попри критичні заяви російської сторони. Президент Володимир Зеленський наголосив, що волевиявлення народу є ключовим для досягнення справедливого миру. Про це Зеленський відповів, спілкуючись з журналістами, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо заяв у медіа про схожість позицій РФ та США стосовно затягування війни через підготовку до референдуму, глава держави підкреслив, що Україна не зважає на риторику Москви. За його словами, дії Росії свідчать про відсутність реального бажання припинити вогонь, проте Сполучені Штати продовжують працювати над цим питанням.

... нам все одно, що сказала російська сторона. Вона може говорити одне, а насамперед відбувається інше. Всі ці сигнали говорять про те, що вони не хочуть припинення вогню, поки що. Але Сполучені Штати над цим працюють - сказав Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що ідея референдуму отримала підтримку серед європейських лідерів, зокрема з боку прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Вона акцентувала на тому, що спосіб завершення війни є більш пріоритетним за самі терміни. Зеленський впевнений, що нація повинна особисто підтримати умови майбутньої угоди.

Глава держави додав:

"Дуже важливо, щоб це було волевиявлення українського народу, щоб українська нація прийняла цей мир, щоб українська нація підтримала цей план. Тому референдум - це сильна штука. Українці, які постраждали більш за всіх в цій війні, повинні бути щасливими від закінчення цієї війни і від формату цієї угоди. А це і є про справедливий мир".

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що росія не погоджується на референдум через необхідність 60-денного припинення вогню. Україна домовилася зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України, а також планує двосторонні угоди з європейськими країнами, що будуть підтверджені Європейським парламентом.