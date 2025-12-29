$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 15399 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 34139 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 40686 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 37882 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 33257 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 39298 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49729 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34155 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40677 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Сигналы говорят о том, что РФ не хочет прекращения огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении общенационального референдума для утверждения мирного плана. Он отметил, что действия России свидетельствуют об отсутствии желания прекратить огонь, несмотря на усилия США.

Сигналы говорят о том, что РФ не хочет прекращения огня - Зеленский

Украина настаивает на проведении общенационального референдума как необходимого этапа для утверждения мирного плана, несмотря на критические заявления российской стороны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что волеизъявление народа является ключевым для достижения справедливого мира. Об этом Зеленский ответил, общаясь с журналистами, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос относительно заявлений в медиа о схожести позиций РФ и США касательно затягивания войны из-за подготовки к референдуму, глава государства подчеркнул, что Украина не обращает внимания на риторику Москвы. По его словам, действия России свидетельствуют об отсутствии реального желания прекратить огонь, однако Соединенные Штаты продолжают работать над этим вопросом.

... нам все равно, что сказала российская сторона. Она может говорить одно, а прежде всего происходит другое. Все эти сигналы говорят о том, что они не хотят прекращения огня, пока что. Но Соединенные Штаты над этим работают

- сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что идея референдума получила поддержку среди европейских лидеров, в частности со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она акцентировала на том, что способ завершения войны является более приоритетным, чем сами сроки. Зеленский уверен, что нация должна лично поддержать условия будущего соглашения.

Глава государства добавил:

"Очень важно, чтобы это было волеизъявление украинского народа, чтобы украинская нация приняла этот мир, чтобы украинская нация поддержала этот план. Поэтому референдум - это сильная штука. Украинцы, которые пострадали больше всех в этой войне, должны быть счастливы от окончания этой войны и от формата этого соглашения. А это и есть о справедливом мире".

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Россия не соглашается на референдум из-за необходимости 60-дневного прекращения огня. Украина договорилась с США о гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины, а также планирует двусторонние соглашения с европейскими странами, которые будут подтверждены Европейским парламентом.

Ольга Розгон

