Сигналы говорят о том, что РФ не хочет прекращения огня - Зеленский

Украина настаивает на проведении общенационального референдума как необходимого этапа для утверждения мирного плана, несмотря на критические заявления российской стороны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что волеизъявление народа является ключевым для достижения справедливого мира. Об этом Зеленский ответил, общаясь с журналистами, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос относительно заявлений в медиа о схожести позиций РФ и США касательно затягивания войны из-за подготовки к референдуму, глава государства подчеркнул, что Украина не обращает внимания на риторику Москвы. По его словам, действия России свидетельствуют об отсутствии реального желания прекратить огонь, однако Соединенные Штаты продолжают работать над этим вопросом.

... нам все равно, что сказала российская сторона. Она может говорить одно, а прежде всего происходит другое. Все эти сигналы говорят о том, что они не хотят прекращения огня, пока что. Но Соединенные Штаты над этим работают - сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что идея референдума получила поддержку среди европейских лидеров, в частности со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она акцентировала на том, что способ завершения войны является более приоритетным, чем сами сроки. Зеленский уверен, что нация должна лично поддержать условия будущего соглашения.

Глава государства добавил:

"Очень важно, чтобы это было волеизъявление украинского народа, чтобы украинская нация приняла этот мир, чтобы украинская нация поддержала этот план. Поэтому референдум - это сильная штука. Украинцы, которые пострадали больше всех в этой войне, должны быть счастливы от окончания этой войны и от формата этого соглашения. А это и есть о справедливом мире".

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Россия не соглашается на референдум из-за необходимости 60-дневного прекращения огня. Украина договорилась с США о гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины, а также планирует двусторонние соглашения с европейскими странами, которые будут подтверждены Европейским парламентом.