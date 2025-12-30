Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшая

В ночь на вторник, 30 декабря, российские войска ударили по Запорожью. В результате обстрела поврежден объект промышленной инфраструктуры. Есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры - говорится в сообщении.

По словам Федорова, в результате удара произошел пожар.

Взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.

"За помощью врачей обратилась женщина. Сейчас медики доставляют пострадавшую в больницу", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

По уточненной информации, за медицинской помощью обратилась женщина 43-х лет, с предварительным диагнозом осколочное ранение.

