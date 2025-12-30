Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшая

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 478 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 2812 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 7912 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 15520 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 19528 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 17139 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 19389 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 20887 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 19081 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 22234 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.9м/с
74%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп о якобы атаке на резиденцию президента рф: путин мне сказал, что на него напали29 декабря, 19:09 • 4966 просмотра
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали29 декабря, 20:20 • 6876 просмотра
В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧСPhoto29 декабря, 21:26 • 5616 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ23:30 • 3452 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины01:50 • 10627 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 31091 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 32315 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 40111 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 152205 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 194374 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 16848 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 29950 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 39442 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 49931 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 152205 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Российские войска в ночь на 30 декабря ударили по Запорожью, повредив объект промышленной инфраструктуры. В результате обстрела возник пожар, пострадала женщина.

Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшая

В ночь на вторник, 30 декабря, российские войска ударили по Запорожью. В результате обстрела поврежден объект промышленной инфраструктуры. Есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры

- говорится в сообщении.

По словам Федорова, в результате удара произошел пожар.

Взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.

"За помощью врачей обратилась женщина. Сейчас медики доставляют пострадавшую в больницу", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

По уточненной информации, за медицинской помощью обратилась женщина 43-х лет, с предварительным диагнозом осколочное ранение.

Напомним

Президент Зеленский назвал ложью атаку Украины на резиденцию Путина, отметив, что РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. Он призвал быть внимательными, поскольку могут быть удары по столице.

Сигналы говорят о том, что РФ не хочет прекращения огня - Зеленский29.12.25, 10:53 • 2662 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Запорожье