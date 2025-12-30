Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшая
Киев • УНН
Российские войска в ночь на 30 декабря ударили по Запорожью, повредив объект промышленной инфраструктуры. В результате обстрела возник пожар, пострадала женщина.
В ночь на вторник, 30 декабря, российские войска ударили по Запорожью. В результате обстрела поврежден объект промышленной инфраструктуры. Есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры
По словам Федорова, в результате удара произошел пожар.
Взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.
"За помощью врачей обратилась женщина. Сейчас медики доставляют пострадавшую в больницу", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По уточненной информации, за медицинской помощью обратилась женщина 43-х лет, с предварительным диагнозом осколочное ранение.
Напомним
Президент Зеленский назвал ложью атаку Украины на резиденцию Путина, отметив, что РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. Он призвал быть внимательными, поскольку могут быть удары по столице.
