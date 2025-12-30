$42.060.13
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 11716 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 14354 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 22128 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 24815 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20217 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 21903 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22144 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20174 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23224 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Над Украиной обезвредили 52 из 60 российских дронов и один из двух баллистических "Искандеров"

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Ночью 30 декабря российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 60 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили одну ракету и 52 беспилотника, зафиксированы попадания.

Над Украиной обезвредили 52 из 60 российских дронов и один из двух баллистических "Искандеров"

россия ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами и 60 дронами, сбита или подавлена одна баллистическая ракета и 52 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 декабря (с 18:00 29 декабря) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым и Воронежской обл., а также 60 ударными БпЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крыма, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 5 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Юлия Шрамко

