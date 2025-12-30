Над Украиной обезвредили 52 из 60 российских дронов и один из двух баллистических "Искандеров"
Киев • УНН
Ночью 30 декабря российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 60 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили одну ракету и 52 беспилотника, зафиксированы попадания.
россия ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами и 60 дронами, сбита или подавлена одна баллистическая ракета и 52 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 декабря (с 18:00 29 декабря) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым и Воронежской обл., а также 60 ударными БпЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крыма, около 40 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 5 локациях
