$42.220.15
49.650.10
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 1894 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 4124 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 11368 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 14613 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 20766 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22067 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29362 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30061 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23005 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23861 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Facebook

рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер

Киев • УНН

 • 694 просмотра

В результате атаки РФ повреждены объекты в портах Южный и Черноморск, а также резервуары для масла. Пострадал один человек, повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер

россия атаковала порты Пивденный и Черноморск в Одесской области, есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины в Telegram, пишет УНН.

россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Пивденный и Черноморск. По предварительной информации, пострадал один человек

- написал Кулеба.

По словам вице-премьера, "также повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий".

Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта

- сообщил Кулеба.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками сегодня утром. "Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, один человек пострадал", - написал Кипер в Telegram.

"Также повреждения получило гражданское судно, находившееся на территории порта. Возгораний не произошло. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - предоставил детали глава ОВА.

"Это очередная целенаправленная атака россии по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство. Несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Юлия Шрамко

