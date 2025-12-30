рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер

россия атаковала порты Пивденный и Черноморск в Одесской области, есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины в Telegram, пишет УНН.

россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Пивденный и Черноморск. По предварительной информации, пострадал один человек

По словам вице-премьера, "также повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий".

Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта