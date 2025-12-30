рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер
Киев • УНН
В результате атаки РФ повреждены объекты в портах Южный и Черноморск, а также резервуары для масла. Пострадал один человек, повреждено гражданское судно под флагом Панамы.
россия атаковала порты Пивденный и Черноморск в Одесской области, есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины в Telegram, пишет УНН.
россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Пивденный и Черноморск. По предварительной информации, пострадал один человек
По словам вице-премьера, "также повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий".
Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками сегодня утром. "Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, один человек пострадал", - написал Кипер в Telegram.
"Также повреждения получило гражданское судно, находившееся на территории порта. Возгораний не произошло. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - предоставил детали глава ОВА.
"Это очередная целенаправленная атака россии по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство. Несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности", - подчеркнул Кулеба.
