"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров

Запрет маркетинговых платежей не принес ожидаемого результата – снижения цен на лекарства. Более того, кое-где цены на препараты даже выросли. Единственным позитивом для пациентов в этой ситуации является то, что рост цен хотя бы не вышел за пределы инфляции. Об этом в своем Facebook написал Глава Всеукраинской благотворительной организации "Совет защиты прав и безопасности пациентов" Виктор Сердюк, сообщает УНН.

Ожидание, что отмена маркетинговых договоров сделает лекарства дешевле, оказалось напрасным. Минздрав это честно признал. Ведь реальность не черно-белая. И производители не спешат уменьшать цену на лекарства, за которые еще вчера платили маркетинг. При этом цены на лекарства выросли на 13,9%, тогда как общая инфляция составила 15,1% - пояснил Сердюк.

Так, до марта 2025 года фармпроизводители выплачивали аптекам "маркетинговые надбавки" за размещение своих препаратов на полках. Это не только стимулировало широкий ассортимент лекарств в аптеках, но и снижало цену для пациентов и покрывало часть расходов аптечных сетей. Рынок работал в режиме, где каждый имел выгоду: производители продвигали товар, аптеки зарабатывали на размещении лекарств на полках. И благодаря маркетинговым договорам делали дополнительные скидки на препараты для пациентов.

Однако новые условия функционирования рынка разрушили предыдущую модель: аптеки больше не получают дополнительных доходов, а вместо этого сталкиваются с убытками. Сами же производители, как сообщал УНН ранее, не спешат уменьшать стоимость лекарств, за которые еще вчера платили маркетинговые платежи.

Таким образом в "минусе" остались все: и пациенты без скидок на лекарства и уменьшения цен, и аптеки без надбавок для покрытия дополнительных расходов. В "плюсе" – только производители, которые за месяц без маркетинга экономят 2,5 млн грн.

Виктор Сердюк также отметил, что новые ограничения рынка все же принесли позитив – сейчас аптеки обязаны иметь самый дешевый аналог лекарственного препарата в своем ассортименте. Однако, на этом улучшения фармацевтического рынка для пациентов закончились.

Кроме того, по словам Главы ВБО "Совет защиты прав и безопасности пациентов", аптечный бизнес в состоянии прострации — аптечные сети не понимают, как планировать бизнес, ведь старая система разрушена, а новой модели нет.

В итоге имеем парадокс: государство, стремясь уменьшить цены на лекарства, фактически ухудшило доступ пациентов к качественной и разнообразной фармпродукции, оставив аптечный сектор один на один с кризисом.