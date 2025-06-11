"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Київ • УНН
Українці не побачили позитивних змін після заборони маркетингових договорів між аптеками та виробниками ліків. Ціни на більшість препаратів не знизились, а на деякі навіть зросли.
Українці не відчули позитивного ефекту від заборони маркетингових договорів між аптеками та виробниками ліків, повідомляє УНН.
Ми запитали українців на вулиці "Чи знизилися ціни на ліки за останні 3 місяці?", адже саме це й було основною ціллю заборони маркетингу. Однак, превалююча відповідь "Ні".
Ба більше, українці розповіли, що навіть спостерігають ріст цін на ліки. Так, на запитання "Чи змінилися ціни на ліки?", відповідали: "В гіршу сторону" або ж "Навіть подорожчали".
Нагадаємо
УНН вже писав, що в Україні вже три місяці діє заборона на укладання маркетингових договорів між аптечними мережами та виробниками лікарських засобів. Та попри гучні заяви про зниження цін завдяки забороні - препарати не здешевшали. А натомість збільшилися прибутки фармацевтичних заводів.
Погоджується з українцями, щодо відсутності результату від заборони навіть Міністерство охорони здоровʼя. Адже на практиці знизилась лише вартість ліків, які увійшли до "списків МОЗ" - це по кілька десятків позицій від різних вітчизняних виробників. Усі інші препарати подорожчали, особливо іноземного виробництва.
Про те, що заборона маркетингових договорів не принесла споживачам користі, говорять і народні депутати. За їх словами, виробники просто припинили платити аптекам за маркетинг, а обіцяної знижки на ліки в 40–60% не відбулося.
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Додамо
Через невдоволення ринку та суспільства, під керівництвом заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук проводилося обговорення щодо повернення маркетингу, але з граничним обмеженням. Як наголошували учасники ринку, це дозволить зберегти прозорість, але при цьому не зруйнувати аптечну інфраструктуру.
Попри критику, у підходу "заборони маркетингу" є прихильники. Одним з найпалкіших з них є народний депутат Сергій Кузьміних — голова підкомітету з питань фармації. Він продовжує наполягати, що саме маркетингові договори є головною причиною високих цін на ліки.
При цьому його аргументи майже дослівно повторюють тези фармкомпанії "Дарниця", яка й почала просувати ідею заборони маркетингу.
Чи є це збігом чи виключно політичним переконанням депутата можуть перевірити лише правоохоронці. Однак у публічній площині це виглядає, як "злагоджена співпраця" та лобіювання інтересів конкретного фармзаводу.