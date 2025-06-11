"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Украинцы не почувствовали положительного эффекта от запрета маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарств, сообщает УНН.

Мы спросили украинцев на улице "Снизились ли цены на лекарства за последние 3 месяца?", ведь именно это и было основной целью запрета маркетинга. Однако, превалирующий ответ "Нет".

Более того, украинцы рассказали, что даже наблюдают рост цен на лекарства. Так, на вопрос "Изменились ли цены на лекарства?", отвечали: "В худшую сторону" или же "Даже подорожали".

Напомним

УНН уже писал, что в Украине уже три месяца действует запрет на заключение маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями лекарственных средств. Но несмотря на громкие заявления о снижении цен благодаря запрету - препараты не подешевели. А вместо этого увеличились прибыли фармацевтических заводов.

Соглашается с украинцами, относительно отсутствия результата от запрета даже Министерство здравоохранения. Ведь на практике снизилась только стоимость лекарств, которые вошли в "списки Минздрава" - это по несколько десятков позиций от разных отечественных производителей. Все остальные препараты подорожали, особенно иностранного производства.

О том, что запрет маркетинговых договоров не принес потребителям пользы, говорят и народные депутаты. По их словам, производители просто прекратили платить аптекам за маркетинг, а обещанной скидки на лекарства в 40-60% не произошло.

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Добавим

Из-за недовольства рынка и общества, под руководством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук проводилось обсуждение о возвращении маркетинга, но с предельным ограничением. Как отмечали участники рынка, это позволит сохранить прозрачность, но при этом не разрушить аптечную инфраструктуру.

Несмотря на критику, у подхода "запрета маркетинга" есть сторонники. Одним из самых ярых из них является народный депутат Сергей Кузьминых - председатель подкомитета по вопросам фармации. Он продолжает настаивать, что именно маркетинговые договоры являются главной причиной высоких цен на лекарства.

При этом его аргументы почти дословно повторяют тезисы фармкомпании "Дарница", которая и начала продвигать идею запрета маркетинга.

Является ли это совпадением или исключительно политическим убеждением депутата могут проверить только правоохранители. Однако в публичной плоскости это выглядит, как "слаженное сотрудничество" и лоббирование интересов конкретного фармзавода.