Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук

Отмена маркетинговых договоров между фармпроизводителями и аптеками поставила под удар функционирование всего рынка. В эпицентре экономических последствий оказались малые аптеки. Ведь их административные расходы остаются высокими, тогда как обороты упали. В таких условиях мелкий бизнес страдает больше всего. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономист Борис Кушнирук.

Малые аптеки оказались под угрозой после отмены маркетинговых договоров. Все же, у них административные расходы на функционирование системы остаются условно большими, а оборот уменьшился. С точки зрения экономической модели, история заранее очевидна: правительство решило вмешиваться в экономические механизмы собственным регулированием. Однако в реальности аптеки работают либо за счет наценки на товары, либо за счет маркетинговых соглашений. Если их нет… то единственная возможность – это повышать наценку. Если тебе не дают это делать, ты становишься убыточным - объяснил механизмы Кушнирук

Он также добавил, что цена лекарств не зависит только от наличия маркетинговых соглашений — она определяется целым рядом факторов, в частности расходами на содержание аптек, которые в нынешних реалиях только растут. Поэтому вместо полной отмены маркетинговых договоров, считает Кушнирук, логичнее было бы усовершенствовать механизм их действия.

Вместо этого, подчеркнул экономист, результатом актуального регулирования рынка стало то, что "в выигрыше" только фармпроизводители. Которые экономят на расходах и не уменьшают закупочную стоимость лекарств.

Напомним

С 14 февраля 2025 года постановлением №168 Кабинет министров Украины ввел новые правила регулирования фармацевтического рынка. В соответствии с постановлением, аптекам было запрещено заключать маркетинговые договоры с производителями лекарств. Ранее эти соглашения позволяли аптекам предоставлять пациентам скидки, реализовывать социальные инициативы и повышать квалификацию фармацевтов.

Однако, спустя более чем четыре месяца после введения новых правил игры фармацевтического рынка, аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы.

Признали это и в Минздраве, министр Ляшко отметил, что в апреле инфляция на фармацевтическую продукцию составила 13,9%. И хотя она не превысила общий уровень инфляции – пациенты так и не увидели ожидаемого снижения стоимости лекарств в своих чеках.