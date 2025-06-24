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Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що інфляція на фармацевтичну продукцію в квітні 2025 року досягла 13,9%. Заборона маркетингових платежів не призвела до зниження цін на ліки, а навпаки, деякі препарати значно подорожчали.

Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Попри запроваджену державою заборону маркетингових платежів – ліки здорожчали, а фармацевтичний ринок України відчуває на собі вплив інфляції. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в авторській колонці для видання.

Так, ціни зростають. Але це не унікально для фармринку. У квітні 2025 року, за даними Держстату, інфляція на фармацевтичну продукцію становила 13,9%. Для порівняння: електроенергія подорожчала на 63,6%, масло – на 30,1%, хліб – на 21,8%

- написав Віктор Ляшко.

Нові обмеження не вирішили проблеми вартості ліків для пацієнтів, визнає МОЗ. Навіть навпаки, адже ціни на ліки, які не увійшли у так званий список "топ-100" МОЗ, в середньому зросли на 10-20 грн, а деякі навіть на більше ніж 100 грн. І це вже після заборони маркетингових угод, повідомив УНН.

Найбільше зростання цін позначилось на препаратах іноземного виробництва. До прикладу, один з найпопулярніших препаратів для хворих з артеріальною гіпертонією - "Беталок" (AstraZeneca AB, Швеція) - виріс у вартості в середньому на 26 гривень; "Глюкофаж XR" (Merck Santé, Франція) - подорожчав приблизно на 43 гривні; "Сінджарді" (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Німеччина) – здорожчав на 103 грн; а препарат "Корвітин" українського виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" – здорожчав на 105 грн. 

При цьому, державне регулювання продовжує концентруватися на контролі за аптеками. В той час, як фармвиробників ніяк не регулюють. Попри те, що саме фармацевтичні компанії формують 71,5% вартості ліків, повідомляє УНН, з посилання на дослідження Proxima Research. При цьому, аптеки впливають тільки на 22,6% вартості ліків, а дистрибʼютори на 5,9%.

Нагадаємо

Фармацевтичний ринок України вже понад три місяці працює за новими правилами – заборонено укладати маркетингові договори між виробниками ліків та аптеками. За задумом, зміни мали знизити ціни на ліки, однак в реальності все виявилося прямопропорційно. Про тенденцію росту цін заявили й українські пацієнти. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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