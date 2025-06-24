Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко

Несмотря на введенный государством запрет на маркетинговые платежи – лекарства подорожали, а фармацевтический рынок Украины испытывает на себе влияние инфляции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в авторской колонке для издания.

Да, цены растут. Но это не уникально для фармрынка. В апреле 2025 года, по данным Госстата, инфляция на фармацевтическую продукцию составила 13,9%. Для сравнения: электроэнергия подорожала на 63,6%, масло – на 30,1%, хлеб – на 21,8% - написал Виктор Ляшко.

Новые ограничения не решили проблемы стоимости лекарств для пациентов, признает Минздрав. Даже наоборот, ведь цены на лекарства, которые не вошли в так называемый список "топ-100" Минздрава, в среднем выросли на 10-20 грн, а некоторые даже более чем на 100 грн. И это уже после запрета маркетинговых соглашений, сообщил УНН.

Наибольший рост цен сказался на препаратах иностранного производства. К примеру, один из самых популярных препаратов для больных артериальной гипертонией - "Беталок" (AstraZeneca AB, Швеция) - вырос в стоимости в среднем на 26 гривен; "Глюкофаж XR" (Merck Santé, Франция) - подорожал примерно на 43 гривны; "Синджарди" (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия) – подорожал на 103 грн; а препарат "Корвитин" украинского производства ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" – подорожал на 105 грн.

При этом государственное регулирование продолжает концентрироваться на контроле за аптеками. В то время как фармпроизводителей никак не регулируют. Несмотря на то, что именно фармацевтические компании формируют 71,5% стоимости лекарств, сообщает УНН, со ссылкой на исследование Proxima Research. При этом аптеки влияют только на 22,6% стоимости лекарств, а дистрибьюторы на 5,9%.

Напомним

Фармацевтический рынок Украины уже более трех месяцев работает по новым правилам – запрещено заключать маркетинговые договоры между производителями лекарств и аптеками. По замыслу, изменения должны были снизить цены на лекарства, однако в реальности все оказалось прямо пропорционально. О тенденции роста цен заявили и украинские пациенты.