Більше ніж 70% ціни на ліки в Україні залежить від виробників препаратів - дані дослідницької компанії Proxima Research

Міжнародна дослідницька компанія Proxima Research опублікувала дослідження фармацевтичного ринку України, яке показало, що виробники формують 71,5% вартості лікарських засобів для українських споживачів, пише УНН із посиланням на звіт компанії.

Деталі

Згідно з результатами дослідження, основний вплив на роздрібну ціну ліків мають саме виробники – 71,5%, тоді як аптеки визначають 22,6%, а дистриб'ютори – лише 5,9% вартості.

Цей факт набуває особливого значення в контексті активного регулювання фармацевтичного ринку в Україні, яке триває вже кілька місяців. З 1 березня 2025 року діє заборона маркетингових угод між виробниками та аптеками. Після її введення очікувалося істотне здешевлення ліків, адже виробники акумулювали в себе кошти раніше затрачувані на маркетинг, а отже могли направити їх на зниження цін для населення.

Йдеться про дуже значні суми, адже заборона маркетингових договорів дала змогу виробникам скоротити витрати на стимулювання аптек (іноді до 60 %), однак ця економія не трансформувалася у зниження відпускних цін – натомість дала змогу утримувати або навіть збільшувати прибутки. Пацієнти не відчули обіцяного здешевлення. Водночас ціни не лише не знизилися, а навіть зросли.

Ситуація свідчить про те, що регулювання вже виявляється недостатньо ефективним, адже воно зосереджене більшою мірою на аптеках, тоді як виробники, які формують найбільшу частину ціни ліків (71,5%), фактично залишаються без контролю, тому реальне зниження вартості ліків загалом по ринку, особливо тих, які не входять у так званий "топ-100", просто неможливе.

Серед іншого дослідники відзначили, що інфляція також суттєво впливає на вартість лікарських засобів. Так, індекс інфляції у квітні 2025 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року склав 15,1%. При цьому з грудня 2024 року до квітня 2025 року інфляція становила 4,3%, що також свідчить про поступове зростання цін у країні.

При цьому питання доступності лікарських засобів також залишається чутливим. Звіт показав значні зміни в присутності аптечних мереж у різних регіонах країни. Найбільше зниження було зафіксовано на Сході України – на 30%, у той час як у Центральній Україні падіння присутності аптек склало 8%.

На практиці це означає, що мешканці цих регіонів, особливо на Сході України, відчувають серйозні труднощі у доступі до ліків. Через прогнозоване скорочення кількості аптек, людям доведеться витрачати більше часу та ресурсів, аби знайти потрібні препарати. Особливо гостро ця проблема стоїть для літніх людей, осіб з обмеженими можливостями та мешканців невеликих населених пунктів, де вибір аптечних закладів обмежений, а відстань до найближчої аптеки може стати критичною.

Нагадаємо

У МОЗ не бачать проблем із доступністю лікарських засобів. За словами Віктора Ляшка, навіть у найвіддаленіших селах і прифронтових районах постачання медикаментів "перебуває під контролем": нібито вже запрацювали кілька механізмів, які гарантують безперебійне забезпечення завдяки мобільним точкам та підтримці поштової інфраструктури. Натомість самі поштові оператори зазначали, що не мають необхідних ресурсів для заміни аптек. Наприклад у доставці ліків, які потребують спеціальних температурних умов.

І йдеться не тільки про прифронтові зони. Навіть на Київщині в одному з сіл залишилася лише одна аптека, а поштове відділення працює лише кілька днів на тиждень. Тобто у випадку закриття аптеки, місцеві мешканці змушені долати десятки кілометрів, щоб купити найнеобхідніші ліки або чекати їх кілька днів. Як попереджає очільниця ГО "Всеукраїнське об’єднання ФАРМРАДА" Олена Пруднікова, подібні затримки призводять до дефіциту критичних препаратів та активізації тіньового обігу медикаментів, бо пацієнти вимушені шукати альтернативні, але не завжди безпечні канали придбання ліків. Таким чином, офіційні запевнення МОЗ про безперебійне забезпечення ліками не враховують реальних логістичних обмежень та руйнування аптечної мережі, що може створити загрозу для здоров’я людей у віддалених регіонах.