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Более 70% цены на лекарства в Украине зависит от производителей препаратов - данные исследовательской компании Proxima Research

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Исследование Proxima Research показало, что производители лекарств формируют 71,5% стоимости препаратов. Ограничение маркетинговых соглашений не удешевили лекарства, пациенты изменений не почувствовали.

Более 70% цены на лекарства в Украине зависит от производителей препаратов - данные исследовательской компании Proxima Research

Международная исследовательская компания Proxima Research опубликовала исследование фармацевтического рынка Украины, которое показало, что производители формируют 71,5% стоимости лекарственных средств для украинских потребителей, пишет УНН со ссылкой на отчет компании.

Детали

Согласно результатам исследования, основное влияние на розничную цену лекарств оказывают именно производители – 71,5%, тогда как аптеки определяют 22,6%, а дистрибьюторы – лишь 5,9% стоимости.

Этот факт приобретает особое значение в контексте активного регулирования фармацевтического рынка в Украине, которое длится уже несколько месяцев. С 1 марта 2025 года действует запрет маркетинговых соглашений между производителями и аптеками. После его введения ожидалось существенное удешевление лекарств, ведь производители аккумулировали в себе средства, ранее затрачиваемые на маркетинг, а следовательно могли направить их на снижение цен для населения.

Речь идет об очень значительных суммах, ведь запрет маркетинговых договоров позволил производителям сократить расходы на стимулирование аптек (иногда до 60%), однако эта экономия не трансформировалась в снижение отпускных цен – вместо этого позволила удерживать или даже увеличивать прибыли. Пациенты не почувствовали обещанного удешевления. В то же время цены не только не снизились, но даже выросли.

Ситуация свидетельствует о том, что регулирование уже оказывается недостаточно эффективным, ведь оно сосредоточено в большей степени на аптеках, тогда как производители, которые формируют наибольшую часть цены лекарств (71,5%), фактически остаются без контроля, поэтому реальное снижение стоимости лекарств в целом по рынку, особенно тех, которые не входят в так называемый "топ-100", просто невозможно.

Среди прочего исследователи отметили, что инфляция также существенно влияет на стоимость лекарственных средств. Так, индекс инфляции в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 15,1%. При этом с декабря 2024 года по апрель 2025 года инфляция составила 4,3%, что также свидетельствует о постепенном росте цен в стране.

При этом вопрос доступности лекарственных средств также остается чувствительным. Отчет показал значительные изменения в присутствии аптечных сетей в разных регионах страны. Наибольшее снижение было зафиксировано на Востоке Украины – на 30%, в то время как в Центральной Украине падение присутствия аптек составило 8%.

На практике это означает, что жители этих регионов, особенно на Востоке Украины, испытывают серьезные трудности в доступе к лекарствам. Из-за прогнозируемого сокращения количества аптек, людям придется тратить больше времени и ресурсов, чтобы найти нужные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и жителей небольших населенных пунктов, где выбор аптечных заведений ограничен, а расстояние до ближайшей аптеки может стать критическим.

Напомним

В Минздраве не видят проблем с доступностью лекарственных средств. По словам Виктора Ляшко, даже в самых отдаленных селах и прифронтовых районах поставки медикаментов "находится под контролем": якобы уже заработали несколько механизмов, которые гарантируют бесперебойное обеспечение благодаря мобильным точкам и поддержке почтовой инфраструктуры. В то же время сами почтовые операторы отмечали, что не имеют необходимых ресурсов для замены аптек. Например, в доставке лекарств, которые требуют специальных температурных условий.

И речь идет не только о прифронтовых зонах. Даже в Киевской области в одном из сел осталась только одна аптека, а почтовое отделение работает всего несколько дней в неделю. То есть в случае закрытия аптеки, местные жители вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы купить самые необходимые лекарства или ждать их несколько дней. Как предупреждает руководитель ОО "Всеукраинское объединение ФАРМРАДА" Елена Прудникова, подобные задержки приводят к дефициту критических препаратов и активизации теневого оборота медикаментов, потому что пациенты вынуждены искать альтернативные, но не всегда безопасные каналы приобретения лекарств. Таким образом, официальные заверения Минздрава о бесперебойном обеспечении лекарствами не учитывают реальные логистические ограничения и разрушение аптечной сети, что может создать угрозу для здоровья людей в отдаленных регионах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
Киевская область
Виктор Ляшко
Украина
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