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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
Ексклюзив
08:45 • 3786 перегляди
Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”

Київ • УНН

 • 3518 перегляди

Заборона маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення ліків, пацієнти не відчувають суттєвого покращення. Хронічне недофінансування держзакупівель та непрацюючі інструменти регулювання ринку погіршують ситуацію з доступом до необхідних препаратів.

Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”

Вже три місяці в Україні діє заборона на маркетингові договори між виробниками ліків та аптеками. Головною метою запровадження заборони було зменшення кінцевих цін на ліки для пацієнтів. Однак, бажаного ефекту й досі недосягненно. Це в  ексклюзивному коментарі УНН підтвердила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України"

Поки пацієнти не відчувають суттєвого покращення у вартості чи доступності ліків. За останні три місяці не відбулося помітного зниження цін на ліки. На початку року держава намагалася втрутитися вручну — були знижені ціни на 100 популярних торгових назв. Але цей крок здебільшого не приніс результату. Багато з цих препаратів не були справді ефективними або й так мали низьку вартість — фактично, цей список не відповідав реальним потребам пацієнтів

– зазначила Іванченко. 

За словами Іванченко, таке ручне регулювання цін на ліки — не вихід. Адже замість точкових дій потрібна системна зміна підходу до регулювання ринку. 

Водночас Іванченко відзначила, що запуск електронного каталогу лікарських засобів, референтного ціноутворення, запровадження механізму паралельного імпорту — це правильний напрямок розвитку ринку, впровадження якого потребує часу. 

Ми розуміємо, що зараз триває перехідний етап: держава запускає нові механізми, які мають дати ефект у довгостроковій перспективі. Ми сподіваємося, що незабаром пацієнти відчують фінансове полегшення на собі

– підкреслила голова БФ “Пацієнти України”.

Крім того, директорка БФ "Пацієнти України" поскаржилась на хронічне недофінансування державних закупівель. За її даними, цьогоріч закупівлі ліків першої лінії (базової  терапії - ред. ) в середньому недофінансовані на 30%. Закупівлі інноваційних ліків за договорами керованого доступу — недофінансовані на 90%. А механізм, який мав би дозволити державі закуповувати дорогі препарати дешевше – взагалі не запущений. 

Через недофінансування багато пацієнтів не отримують своєчасного та повного лікування, а держава — не використовує інструменти, які могли б реально змінити ситуацію. Через брак фінансування механізм договорів керованого доступу не може запрацювати на повну потужність, хоча саме він дозволяє державі закуповувати дорогі препарати дешевше — через конфіденційні перемовини з виробниками. У багатьох країнах саме так забезпечують доступ до дорогих, але життєво необхідних медикаментів. Але в Україні цей інструмент досі не запущений повноцінно

– розповіла Іванченко. 

Наслідки від цього дуже конкретні: пацієнти не отримують лікування вчасно, змушені купувати дорогі ліки за власний кошт, шукати препарати за кордоном або зовсім відмовлятися від терапії. Це не про абстрактні цифри — це про життя людей, які щодня залежать від рішень про фінансування. 

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Нагадаємо 

Від 14 лютого 2025 року постановою №168 Кабінет міністрів України впровадив нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Відповідно до постанови ритейлу було заборонено укладати маркетингові угоди з фармвиробниками. Внаслідок яких аптеки могли робити знижки пацієнтам, впроваджувати соціальні проєкт та проводити навчання фармацевтів. 

Однак, станом на червень 2025 року аналітики фіксують зростання цін на ліки в Україні, попри урядові ініціативи. А у січні-квітні 2025 року споживання ліків у грошовому еквіваленті зросло на +21% у гривні порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Що свідчить про подорожчання вартості одиниці продукції: українці витрачають більше коштів на ліки, хоча купують їх не більше, ніж торік. Адже обсяг реалізованих упаковок майже не змінився.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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