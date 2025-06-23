Лекарства не подешевели, запрет маркетинга между аптеками и производителями не дал ожидаемого результата – директор БФ "Пациенты Украины"

Уже три месяца в Украине действует запрет на маркетинговые договоры между производителями лекарств и аптеками. Главной целью введения запрета было уменьшение конечных цен на лекарства для пациентов. Однако желаемый эффект до сих пор не достигнут. Это в эксклюзивном комментарии УНН подтвердила Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

Пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств. За последние три месяца не произошло заметного снижения цен на лекарства. В начале года государство пыталось вмешаться вручную — были снижены цены на 100 популярных торговых названий. Но этот шаг по большей части не принес результата. Многие из этих препаратов не были действительно эффективными или и так имели низкую стоимость — фактически, этот список не соответствовал реальным потребностям пациентов – отметила Иванченко.

По словам Иванченко, такое ручное регулирование цен на лекарства — не выход. Ведь вместо точечных действий требуется системное изменение подхода к регулированию рынка.

В то же время Иванченко отметила, что запуск электронного каталога лекарственных средств, референтного ценообразования, внедрение механизма параллельного импорта — это правильное направление развития рынка, внедрение которого требует времени.

Мы понимаем, что сейчас идет переходный этап: государство запускает новые механизмы, которые должны дать эффект в долгосрочной перспективе. Мы надеемся, что вскоре пациенты почувствуют финансовое облегчение на себе – подчеркнула глава БФ “Пациенты Украины”.

Кроме того, директор БФ "Пациенты Украины" пожаловалась на хроническое недофинансирование государственных закупок. По ее данным, в этом году закупки лекарств первой линии (базовой терапии - ред.) в среднем недофинансированы на 30%. Закупки инновационных лекарств по договорам управляемого доступа — недофинансированы на 90%. А механизм, который должен был бы позволить государству закупать дорогие препараты дешевле – вообще не запущен.

Из-за недофинансирования многие пациенты не получают своевременного и полного лечения, а государство — не использует инструменты, которые могли бы реально изменить ситуацию. Из-за нехватки финансирования механизм договоров управляемого доступа не может заработать на полную мощность, хотя именно он позволяет государству закупать дорогие препараты дешевле — через конфиденциальные переговоры с производителями. Во многих странах именно так обеспечивают доступ к дорогим, но жизненно необходимым медикаментам. Но в Украине этот инструмент до сих пор не запущен полноценно – рассказала Иванченко.

Последствия от этого очень конкретны: пациенты не получают лечение вовремя, вынуждены покупать дорогие лекарства за свой счет, искать препараты за границей или вовсе отказываться от терапии. Это не об абстрактных цифрах — это о жизни людей, которые ежедневно зависят от решений о финансировании.

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Напомним

С 14 февраля 2025 года постановлением №168 Кабинет министров Украины внедрил новые правила регулирования фармацевтического рынка. В соответствии с постановлением ритейлу было запрещено заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями. Вследствие которых аптеки могли делать скидки пациентам, внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Однако, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. А в январе-апреле 2025 года потребление лекарств в денежном эквиваленте выросло на +21% в гривне по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Что свидетельствует о подорожании стоимости единицы продукции: украинцы тратят больше средств на лекарства, хотя покупают их не больше, чем в прошлом году. Ведь объем реализованных упаковок почти не изменился.