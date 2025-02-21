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Нові обмеження на фармринку можуть спричинити дефіцит ліків і тіньовий ринок - нардеп

Київ • УНН

 • 26612 перегляди

З 1 березня 2025 року уряд встановлює нові обмеження на націнки для всіх лікарських засобів. Експерти попереджають про можливий дефіцит препаратів та зростання тіньового ринку.

Адміністративно-командні методи регулювання цін на ліки, які впроваджує Кабінет міністрів України, можуть призвести до дефіциту препаратів та зростання тіньового ринку. Про це заявила член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, коментуючи нову постанову уряду, яка набере чинності 1 березня, пише УНН.

"Питання доступності ліків є дуже важливим і актуальним, водночас застосовуючи адміністративно-командні методи досягти позитивного результату не вдасться. І вийде "як завжди" - результатом стане дефіцит та  зростання тіньового ринку", - написала Южаніна.

Вона нагадала, що з 1 березня 2025 року набере чинності постанова Кабміну від 14 лютого 2025 року №168, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Відповідно до документу, максимальна націнка для постачальників становитиме 8%. Для аптек встановлено граничну націнку в 35% на безрецептурні препарати, а на рецептурні та ті, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, – від 10% до 25%, залежно від ціни.

Крім того, заборона маркетингових послуг від виробників унеможливлює надання знижок для рітейлу. 

Також, відновлюються планові та позапланові перевірки Держпродспоживслужбою оптових торговців та аптек у сфері контролю за ціноутворенням.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

За підрахунками економічного експерта Сергія Лямця, державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету мінімум у 8 млрд грн.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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