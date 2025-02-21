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Новые ограничения на фармрынке могут вызвать дефицит лекарств и теневой рынок - нардеп

Киев  •  УНН

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С 1 марта 2025 года правительство устанавливает новые ограничения на наценки для всех лекарственных средств. Эксперты предупреждают о возможном дефиците препаратов и росте теневого рынка.

Административно-командные методы регулирования цен на лекарства, которые внедряет Кабинет министров Украины, могут привести к дефициту препаратов и росту теневого рынка. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя новое постановление правительства, которое вступит в силу 1 марта, пишет УНН.

"Вопрос доступности лекарств является очень важным и актуальным, в то же время применяя административно-командные методы достичь положительного результата не удастся. И получится "как всегда" - результатом станет дефицит и  рост теневого рынка", - написала Южанина.

Она напомнила, что с 1 марта 2025 года вступит в силу постановление Кабмина от 14 февраля 2025 года №168, которое устанавливает ограничения на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас.

Согласно документу, максимальная наценка для поставщиков составит 8%. Для аптек установлена предельная наценка в 35% на безрецептурные препараты, а на рецептурные и те, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, - от 10% до 25%, в зависимости от цены.

Кроме того, запрет маркетинговых услуг от производителей делает невозможным предоставление скидок для ритейла. 

Также, восстанавливаются плановые и внеплановые проверки Госпродпотребслужбой оптовых торговцев и аптек в сфере контроля за ценообразованием.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

По подсчетам экономического эксперта Сергея Лямца, государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета минимум в 8 млрд грн.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаЗдоровье
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

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