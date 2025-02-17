Замість доступних ліків – дірка у бюджеті на 8 млрд грн. Експерт розкритикував нові правила регулювання фармринку

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 11779 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 47448 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127469 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186267 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150100 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140681 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118427 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108455 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103066 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145657 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 74642 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 29024 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 63600 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 78356 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 72387 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145658 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144616 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278290 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307067 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24816 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64918 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112773 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135734 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117925 перегляди
Актуальне
Замість доступних ліків – дірка у бюджеті на 8 млрд грн. Експерт розкритикував нові правила регулювання фармринку

Замість доступних ліків – дірка у бюджеті на 8 млрд грн. Експерт розкритикував нові правила регулювання фармринку

Київ • УНН

 • 24617 перегляди

Державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету у 8 млрд грн. Експерти попереджають про ризики дефіциту ліків та банкрутства аптечних мереж.

Запровадження державного регулювання цін на ліки, яке передбачає жорсткі обмеження націнок, може обернутися мільярдними втратами для бюджету та створити загрозу дефіциту лікарських засобів. Про це заявив економічний блогер Сергій Лямець, пише УНН.

За його підрахунками, через нововведення, у тому числі, обмеження націнок у 8% для дистриб’юторів та скасування маркетингових угод між виробником та аптечними мережами, бюджет щорічно недоотримає щонайменше 7,7–8 млрд грн податкових надходжень.

За даними моїх джерел, йдеться про щонайменше 7,7 млрд грн на рік так званих недоотриманих податків. Звідки такі цифри? Дивимось. Лише п'ять найбільших роздрібних аптечних мереж у 2024 році сплатили понад 4,5 млрд грн податків. Скажу більше, сплата аптечними мережами податків зростає щороку. У 2024 році до 2023-го склало 20%. Загалом, за даними моїх джерел, усі роздрібні мережі ліків у 2024 сплатили податків на 7,6 млрд грн. А оптовики - ще більше. Причина дуже зрозуміла: вчергове зросли оберти ринку. Отже, у 2024 році оберти ринку ліків у аптеках напевно що перевищив 200 млрд грн. З огляду на ці показники, ми могли припустити, що у 2025 році суми податкових надходжень могли бути ще більшими. Але - не будуть

- заявив експерт.

За його словами, втрачатимуть як роздрібний, так і оптовий фармсектор.

"Традиційний великий прибуток замінить обмежена націнка на ліки, а 20% ПДВ також замінять ставкою 7%. Тобто, зменшиться і сума, з якої сплачуються податки, і сам відсоток податку. Помножте згадані вище обмеження на 200 млрд грн – і отримаєте суттєве зниження у податкових зборах", - вказав Лямець.

Image

Окрім того, виробники та імпортери завжди інвестують в маркетингові послуги на просування товару в рітейлі. Однак, через постанову КМУ ці вкладення опинилися під забороною, тобто з них 20% ПДВ податок теж не сплачуватиметься. Як вказує експерт, орієнтовно податкові надходження від роздрібної торгівлі зменшаться на 70%, що в абсолютних цифрах дорівнює приблизно 5,3 млрд грн на рік.

Оптова торгівля теж отримала від Кабміну "рознарядку" – вкластися у 8% націнки. Фактично, їх націнка зменшиться на чверть та буде обмежена квотами, а це призведе до зниження податкових надходжень у 2,4 млрд грн. Разом, прогнозовані втрати податків на роздрібній та оптовій торгівлі складуть майже 7,7 млрд грн на рік. Менші втрати від нововведень понесуть виробники, але їхні податкові надходження зменшаться через зниження відпускної ціни. За деякими припущеннями, воно складе десь 2%. Це знайде відображення у мінус 60-70 млн грн податку на прибуток. Плюсуємо і цю суму. Виходить, що загальні втрати бюджету у 2025 році становитимуть близько 8 млрд грн

- зазначив Лямець.

Крім того, скасування маркетингових угод, які раніше забезпечували знижки на ліки, створить ризики банкрутств серед аптечних мереж, скорочення персоналу та загального падіння лікарського асортименту.

Експерт застерігає, що обмеження конкуренції неминуче призведе до дефіциту препаратів та подальшого подорожчання ліків.

Будь-яке адміністративне втручання у роботу ринку завершується підвищенням цін. Внаслідок звуження ринку зазвичай ринок концентрується в руках найбільших гравців. Концентрація означає збільшення ринкової влади. Далі – підвищення цін у той чи інший спосіб. У нашому випадку, врешті решт закінчиться подорожчанням ліків

- наголосив він.

Водночас Лямець нагадав, що скасування маркетингових договорів суперечить європейській практиці, де такі угоди є стандартним інструментом роздрібної торгівлі. Лямець вважає, що замість адміністративних заборон варто було розробити механізм регулювання цін спільно з учасниками ринку.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Крім того, уряд, на виконання рішення РНБО, затвердив постанову, для вергулювання націнки на ліки.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
viktor-liashkoВіктор Ляшко
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами