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Вместо доступных лекарств - дыра в бюджете на 8 млрд грн. Эксперт раскритиковал новые правила регулирования фармрынка

Киев  •  УНН

 • 8452 просмотра

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Государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета в 8 млрд грн. Эксперты предупреждают о рисках дефицита лекарств и банкротства аптечных сетей.

Введение государственного регулирования цен на лекарства, которое предусматривает жесткие ограничения наценок, может обернуться миллиардными потерями для бюджета и создать угрозу дефицита лекарственных средств. Об этом заявил экономический блогер Сергей Лямец, пишет УНН.

По его подсчетам, из-за нововведений, в том числе, ограничения наценок в 8% для дистрибьюторов и отмены маркетинговых соглашений между производителем и аптечными сетями, бюджет ежегодно недополучит минимум 7,7-8 млрд грн налоговых поступлений.

По данным моих источников, речь идет как минимум о 7,7 млрд грн в год так называемых недополученных налогов. Откуда такие цифры? Смотрим. Только пять крупнейших розничных аптечных сетей в 2024 году уплатили более 4,5 млрд грн налогов. Скажу больше, уплата аптечными сетями налогов растет ежегодно. В 2024 году к 2023-му составила 20%. В целом, по данным моих источников, все розничные сети лекарств в 2024 году уплатили налогов на 7,6 млрд грн. А оптовики - еще больше. Причина очень понятна: в очередной раз выросли обороты рынка. Итак, в 2024 году обороты рынка лекарств в аптеках наверняка превысили 200 млрд грн. Учитывая эти показатели, мы могли предположить, что в 2025 году суммы налоговых поступлений могли быть еще больше. Но - не будут

- заявил эксперт.

По его словам, терять будут как розничный, так и оптовый фармсектор.

"Традиционную большую прибыль заменит ограниченная наценка на лекарства, а 20% НДС также заменят ставкой 7%. То есть, уменьшится и сумма, с которой уплачиваются налоги, и сам процент налога. Умножьте упомянутые выше ограничения на 200 млрд грн - и получите существенное снижение в налоговых сборах", - указал Лямец.

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Кроме того, производители и импортеры всегда инвестируют в маркетинговые услуги на продвижение товара в ритейле. Однако, из-за постановления КМУ эти вложения оказались под запретом, то есть с них 20% НДС налог тоже не будет уплачиваться. Как указывает эксперт, ориентировочно налоговые поступления от розничной торговли уменьшатся на 70%, что в абсолютных цифрах равно примерно 5,3 млрд грн в год.

Оптовая торговля тоже получила от Кабмина "разнарядку" - уложиться в 8% наценки. Фактически, их наценка уменьшится на четверть и будет ограничена квотами, а это приведет к снижению налоговых поступлений в 2,4 млрд грн. Вместе, прогнозируемые потери налогов на розничной и оптовой торговле составят почти 7,7 млрд грн в год. Меньшие потери от нововведений понесут производители, но их налоговые поступления уменьшатся из-за снижения отпускной цены. По некоторым предположениям, оно составит около 2%. Это найдет отражение в минус 60-70 млн грн налога на прибыль. Плюсуем и эту сумму. Получается, что общие потери бюджета в 2025 году составят около 8 млрд грн

- отметил Лямец.

Кроме того, отмена маркетинговых соглашений, которые ранее обеспечивали скидки на лекарства, создаст риски банкротств среди аптечных сетей, сокращения персонала и общего падения лекарственного ассортимента.

Эксперт предостерегает, что ограничение конкуренции неизбежно приведет к дефициту препаратов и дальнейшему подорожанию лекарств.

Любое административное вмешательство в работу рынка завершается повышением цен. Вследствие сужения рынка обычно рынок концентрируется в руках крупнейших игроков. Концентрация означает увеличение рыночной власти. Далее - повышение цен тем или иным способом. В нашем случае, в конце концов, закончится подорожанием лекарств

- подчеркнул он.

В то же время Лямец напомнил, что отмена маркетинговых договоров противоречит европейской практике, где такие соглашения являются стандартным инструментом розничной торговли. Лямец считает, что вместо административных запретов следовало разработать механизм регулирования цен совместно с участниками рынка.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Кроме того, правительство, во исполнение решения СНБО, утвердило постановление, для вергулирования наценки на лекарства.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
viktor-liashkoВиктор Ляшко
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