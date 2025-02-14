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Європейська Бізнес Асоціація закликає Зеленського ветувати закон про регулювання фармацевтичного ринку

Європейська Бізнес Асоціація закликає Зеленського ветувати закон про регулювання фармацевтичного ринку

Київ • УНН

 • 34948 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація просить президента ветувати закон про регулювання фармринку через ризики для пацієнтів. Експерти попереджають про можливе скорочення доступності ліків та дестабілізацію ринку.

Європеська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (№11493), що спрямований на регулювання фармринку. У зверненні ЄБА йдеться, що законопроєкт може негативно вплинути на здоров'я пацієнтів, пише УНН. 

Ухвалений ВР у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" суттєво змінює регулювання фармацевтичного ринку. Це може призвести до дестабілізації ринку лікарських засобів, і скорочення доступності ліків для українських пацієнтів, вважають в ЄБА. 

Комітет Асоціації застерігає від недостатньо продуманих кроків у фармацевтичній сфері, від стабільної роботи якої залежить здоров’я  та якість життя людей і звертається до Президента України накласти вето на даний проєкт закону та не допустити негативного впливу на здоров’я українських пацієнтів,

- йдеться у заяві ЄБА.

ЄБА зазначає, що законопроєкт щодо регулювання фармринку йде врозріз із започаткованим курсом на впровадження європейських практик і містить суттєву загрозу стабільному функціонуванню галузі. 

Зокрема, ухвалений законопроєкт, на думку експертів ЄБА, ставить під загрозу стабільне постачання ліків для українських пацієнтів, яке було забезпечене завдяки консолідації зусиль держави і бізнесу під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Це своєю чергою створює великі ризики для можливості забезпечити необхідне лікування пацієнтів.

На жаль, зміни безпосередньо впливають на обіг лікарських засобів і ведуть до зменшення їх доступності для українських пацієнтів. Для низки ліків виробники, імпортери та дистриб’ютори об’єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже певні ліки будуть поступово виведені з обігу. Законопроєкт містить ряд недостатньо опрацьованих положень, негативний вплив яких на постачання і, як результат, доступність ліків для пацієнтів не є предметом сумнівів серед експертів.Комітет з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації вважає за необхідне попередити про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту Закону,

- йдеться у заяві.

Комітет охорони здоров’я ЄБА  наголосив, що запропоновані законодавчі зміни, не наближають чинне регулювання до найкращих стандартів та не сприятимуть зниженню цін на ліки. 

Цінова доступність лікарських засобів є комплексним питанням, що не може бути вирішене інструментами, які штучно обмежують діяльність із постачання ліків. Зміни, які наразі пропонуються проєктом Закону №11493, на жаль, можуть призвести до ефекту фізичної недоступності ліків для пацієнтів, аніж покращення їх цінової доступності,

- йдеться у заяві.

У Європейська Бізнес Асоціація наголосили, що оновлене регулювання фармринку негативно вплине саме на міжнародних виробників – основних інвесторів у сферу охорони здоров’я України.

Зокрема у ЄБА пояснили, що впровадження "національного каталогу" ліків передбачає виключення з продажу тих препаратів, що не відповідатимуть ціновим обмеженням, створюючи ризики зменшення доступності міжнародних ліків. Водночас каталог поширюється навіть на препарати, які не фінансуються державою, що суперечить європейським практикам. Застосування механізмів відшкодування вартості ліків могло б покращити їхню цінову доступність, як це було в минулому. 

Запровадження "квоти" на дистрибуцію створює ризики для міжнародних виробників, які працюють за суворими стандартами якості та безпеки. А обмеження постачальницько-збутової надбавки до 8% може стати бар’єром для роботи міжнародних компаній на ринку України.

У звʼязку із цим ЄБА закликало Президента України Володимира Зеленського ветувати ухвалений Радою закон.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що необхідно ухвалити рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Він також анонсував засідання РНБО у середу, на якому розглядатиметься питання щодо зниження цін на препарати. 

Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

  • Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року. 
    • Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу. 
      • Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку. 

        Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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