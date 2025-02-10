Аптеки готові знижувати ціни на ліки: у МОЗ направили декларацію з пропозиціями, очікується крок від виробників.

Аптечний бізнес підтримав заяву Президента Володимира Зеленського щодо необхідності зниження вартості ліків. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж. У ній йдеться про конкретний механізм зниження цін, який передбачає спільні кроки всіх учасників ринку – від виробників до аптек, пише УНН.

Підписанти декларації наголосили, що її текст базується на принципах добросовісного партнерства, прозорості, відповідальності та соціальної значущості. Вони підтримують необхідність негайних заходів, які дозволять знизити ціни на ліки та водночас зберегти стабільність ринку лікарських засобів.

У декларації прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року. Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу. Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Щоб уникнути маніпуляцій з ціноутворенням, учасники ринку, підписуючи декларацію, беруть на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, які можуть нівелювати домовленості. У разі порушення зобовʼязань, інші учасники мають право звернутися до асоціацій та ринкових регуляторів з вимогою перегляду участі порушника в ініціативі.

Документ набирає чинності з 1 березня 2025 року.

Разом із підписанням декларації учасники фармринку звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з пропозиціями врегулювати низку важливих питань:

надання за винагороду рекламних, маркетингових послуг, послуг з промоції лікарських засобів, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу шляхом прийняття постанови КМУ, затвердивши Перелік заборонених послуг;

узгодження положень українського законодавства, що стосується «положення Болар» з фармацевтичним законодавством ЄС, зокрема з Директивою 2001/83/ЄС, щоб сприяти негайній доступності генеричних та біоподібних лікарських засобів після закінчення терміну дії патенту.

Таким чином, аптеки демонструють готовність підтримати ініціативу Президента та працювати над зниженням вартості ліків. Їхня позиція полягає в тому, що зниження має відбуватися справедливо та комплексно - усі учасники ринку повинні зробити свій внесок у доступність ліків для українців.

Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.