Аптеки готові знижувати ціни на ліки: у МОЗ направили декларацію з пропозиціями, очікується крок від виробників.

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 42577 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104440 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139401 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197861 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160027 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145928 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121961 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109132 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103417 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157123 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 94774 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105022 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 107987 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 98754 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 106914 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157126 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 155937 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289104 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 317494 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 252982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 17466 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 24762 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 98754 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 81338 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115476 перегляди
Актуальне
Аптеки готові знижувати ціни на ліки: у МОЗ направили декларацію з пропозиціями, очікується крок від виробників

Аптеки готові знижувати ціни на ліки: у МОЗ направили декларацію з пропозиціями, очікується крок від виробників

Київ • УНН

 • 27207 перегляди

Аптеки готові знижувати ціни на ліки: у МОЗ направили декларацію з пропозиціями, очікується крок від виробників.

Аптечний бізнес підтримав заяву Президента Володимира Зеленського щодо необхідності зниження вартості ліків. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж. У ній йдеться про конкретний механізм зниження цін, який передбачає спільні кроки всіх учасників ринку – від виробників до аптек, пише УНН.

Підписанти декларації наголосили, що її текст базується на принципах добросовісного партнерства, прозорості, відповідальності та соціальної значущості. Вони підтримують необхідність негайних заходів, які дозволять знизити ціни на ліки та водночас зберегти стабільність ринку лікарських засобів.

У декларації прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

  • Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.
    • Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.
      • Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

        Щоб уникнути маніпуляцій з ціноутворенням, учасники ринку, підписуючи декларацію, беруть на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, які можуть нівелювати домовленості. У разі порушення зобовʼязань, інші учасники мають право звернутися до асоціацій та ринкових регуляторів з вимогою перегляду участі порушника в ініціативі.

        Документ набирає чинності з 1 березня 2025 року.

        Разом із підписанням декларації учасники фармринку звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з пропозиціями врегулювати низку важливих питань:

        • надання за винагороду рекламних, маркетингових послуг, послуг з промоції лікарських засобів, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу шляхом прийняття постанови КМУ, затвердивши Перелік заборонених послуг;
          • узгодження положень українського законодавства, що стосується «положення Болар» з фармацевтичним законодавством ЄС, зокрема з Директивою 2001/83/ЄС, щоб сприяти негайній доступності генеричних та біоподібних лікарських засобів після закінчення терміну дії патенту.

            Таким чином, аптеки демонструють готовність підтримати ініціативу Президента та працювати над зниженням вартості ліків. Їхня позиція полягає в тому, що зниження має відбуватися справедливо та комплексно - усі учасники ринку повинні зробити свій внесок у доступність ліків для українців.

            Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            ПолітикаЗдоров'я
            verkhovna-radaВерховна Рада
            volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
            ukrainaУкраїна

            Звернутися з питань розміщення реклами