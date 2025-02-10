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Аптеки готовы снижать цены на лекарства: в Минздрав направили декларацию с предложениями, ожидается шаг от производителей

Аптеки готовы снижать цены на лекарства: в Минздрав направили декларацию с предложениями, ожидается шаг от производителей

Киев  •  УНН

 • 8127 просмотра

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Аптеки готовы снижать цены на лекарства: в Минздрав направили декларацию с предложениями, ожидается шаг от производителей.

Аптечный бизнес поддержал заявление Президента Владимира Зеленского о необходимости снижения стоимости лекарств. Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей. В ней говорится о конкретном механизме снижения цен, который предусматривает совместные шаги всех участников рынка - от производителей до аптек, пишет УНН.

Подписанты декларации отметили, что ее текст базируется на принципах добросовестного партнерства, прозрачности, ответственности и социальной значимости. Они поддерживают необходимость немедленных мер, которые позволят снизить цены на лекарства и одновременно сохранить стабильность рынка лекарственных средств.

В декларации прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

  • Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
  • Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
  • Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

Чтобы избежать манипуляций с ценообразованием, участники рынка, подписывая декларацию, берут на себя обязательства не допускать скрытого повышения цен или изменений в схемах поставок, которые могут нивелировать договоренности. В случае нарушения обязательств, другие участники имеют право обратиться к ассоциациям и рыночным регуляторам с требованием пересмотра участия нарушителя в инициативе.

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Вместе с подписанием декларации участники фармрынка обратились в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины с предложениями урегулировать ряд важных вопросов:

  • предоставление за вознаграждение рекламных, маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю путем принятия постановления КМУ, утвердив Перечень запрещенных услуг;
  • согласование положений украинского законодательства, касающегося «положения Болар» с фармацевтическим законодательством ЕС, в частности с Директивой 2001/83/ЕС, чтобы способствовать немедленной доступности генерических и биоподобных лекарственных средств после окончания срока действия патента.

Таким образом, аптеки демонстрируют готовность поддержать инициативу Президента и работать над снижением стоимости лекарств. Их позиция заключается в том, что снижение должно происходить справедливо и комплексно - все участники рынка должны внести свой вклад в доступность лекарств для украинцев.

Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаЗдоровье
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