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Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові зміни - Зеленський

Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові зміни - Зеленський

Київ • УНН

 • 11547 перегляди

Президент України незадоволений ціновою політикою аптечних мереж та вимагає конкретних рішень від уряду. На РНБО розглянуть питання фінансової стійкості українських сімей та доступності ліків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. Якщо рішень для доступності ліків не буде, то будуть кадрові рішення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ми готуємо також нові питання на РНБО – окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

24 січня на засіданні комітету з питань здоровʼя нації міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував концепцію реформування регулювання фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Не всі запропоновані зміни прийшлися до душі народним депутатам, тому було ухвалено рішення розробити окремий законопроєкт, який охоплюватиме всі аспекти функціонування фармацевтичного ринку. Він має враховувати права та обов’язки виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.

На засіданні нардепи зазначили, що саме виробник формує до 70% вартості лікарських засобів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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