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Важливо почути всіх: у комітеті ВР з питань здоров'я нації обговорять майбутній законопроєкт щодо фармринку

Важливо почути всіх: у комітеті ВР з питань здоров'я нації обговорять майбутній законопроєкт щодо фармринку

Київ • УНН

 • 104021 перегляди

У комітеті ВР з питань здоров'я нації обговорять майбутній законопроєкт щодо фармринку.

Сьогодні на засіданні робочої групи у комітеті ВР з питань здоров'я нації відбудеться обговорення майбутнього законопроєкту щодо функціонування фармацевтичного ринку. Як зазначила в ексклюзивному коментарі УНН народна депутатка, член комітету Вікторія Вагнер, ключове завдання - врахувати інтереси всіх учасників ринку, а не лише окремих його гравців.

Ми повинні враховувати інтереси всіх сторін. Так не може бути, що гравці тільки з одного боку. Не може бути з одного боку регулювання, а з іншого – ні. Тому що ціна, вона - починаючи з виробника і закінчуючи аптечними мережами. Тому це дуже складний процес, він не буде дуже швидкий, тому важливо почути всі сторони. І коли буде така загальна точка, як в номінації, тоді ми можемо виробити якусь стратегію, а потім вже законодавчий акт. Тільки так

- заявила Вагнер.

За її словами, на засідання робочої групи запросили представників від всіх учасників фармацевтичного ринку - від виробників до аптек, щоб почути їхню думку. Це дозволить напрацювати збалансовані рішення щодо механізмів регулювання ціноутворення, маркетингових угод та ретробонусів.

Вона також наголосила, що регулювання не має зашкодити малим аптекам, особливо в селах і прифронтових районах. 

"Саме коли ми врегульовуємо тільки аптечну мережу, я бачу ризик зникнення малих або соціальних аптек. Я просто хочу нагадати, що деякі аптечні мережі за свій кошт роблять такі проєкти. На кшталт, виїзд соціальної аптеки, мобільної аптеки в прифронтовій території, там де практично їх взагалі немає. Тому я дуже ціную таку активність і я не хочу, щоб люди на цих територіях залишилися без препаратів. Це дуже важливо. Тому для того, щоб таке не трапилося, саме ми повинні сідати і розмовляти з усіма учасниками", - наголосила Вагнер.

Нагадаємо

У пʼяницю, 24 січня, на засіданні комітету з питань здоровʼя нації міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував концепцію реформування регулювання фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Не всі запропоновані зміни прийшлися до душі народним депутатам, тому було ухвалено рішення розробити окремий законопроєкт, який охоплюватиме всі аспекти функціонування фармацевтичного ринку. Він має враховувати права та обов’язки виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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