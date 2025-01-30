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Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Киев  •  УНН

 • 52701 просмотра

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В комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку.

Сегодня на заседании рабочей группы в комитете ВР по вопросам здоровья нации состоится обсуждение будущего законопроекта о функционировании фармацевтического рынка. Как отметила в эксклюзивном комментарии УНН народный депутат, член комитета Виктория Вагнер, ключевая задача - учесть интересы всех участников рынка, а не только отдельных его игроков.

Мы должны учитывать интересы всех сторон. Так не может быть, что игроки только с одной стороны. Не может быть с одной стороны регулирование, а с другой - нет. Потому что цена, она - начиная с производителя и заканчивая аптечными сетями. Поэтому это очень сложный процесс, он не будет очень быстрый, поэтому важно услышать все стороны. И когда будет такая общая точка, как в номинации, тогда мы можем выработать какую-то стратегию, а потом уже законодательный акт. Только так

- заявила Вагнер.

По ее словам, на заседание рабочей группы пригласили представителей от всех участников фармацевтического рынка - от производителей до аптек, чтобы услышать их мнение. Это позволит наработать сбалансированные решения относительно механизмов регулирования ценообразования, маркетинговых соглашений и ретробонусов.

Она также подчеркнула, что регулирование не должно навредить малым аптекам, особенно в селах и прифронтовых районах. 

"Именно когда мы регулируем только аптечную сеть, я вижу риск исчезновения малых или социальных аптек. Я просто хочу напомнить, что некоторые аптечные сети за свой счет делают такие проекты. Например, выезд социальной аптеки, мобильной аптеки в прифронтовой территории, там, где практически их вообще нет. Поэтому я очень ценю такую активность и я не хочу, чтобы люди на этих территориях остались без препаратов. Это очень важно. Поэтому для того, чтобы такое не случилось, именно мы должны садиться и разговаривать со всеми участниками", - подчеркнула Вагнер.

Напомним

В пятницу, 24 января, на заседании комитета по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко презентовал концепцию реформирования регулирования фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Не все предложенные изменения пришлись по душе народным депутатам, поэтому было принято решение разработать отдельный законопроект, который будет охватывать все аспекты функционирования фармацевтического рынка. Он должен учитывать права и обязанности производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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