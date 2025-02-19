Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
Киев • УНН
Международные фармкомпании сокращают поставки онкопрепаратов в Украину из-за нового регулирования рынка. В онкоцентрах отсутствует критически важный препарат Гемцитабин, а пациенты не могут найти его в аптеках.
В Украине может существенно сократиться доступ к импортным лекарствам, в частности онкологических препаратов из-за нового регулирования фармацевтического рынка. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк.
Мы с помощью доноров пытались обеспечить часть пациентов тогда, чтобы были доступны гемцитабины европейских производителей. Сейчас его нет вообще. И к нам просто в панике обращаются пациенты, что где взять, его нет ни в больницах, ни в аптеках. Это, конечно, еще не было этого "снижения цен", но именно по онкологическим препаратам, я думаю, что оно еще больше подтолкнет производителей с таким средним ценовым предложением выходить с украинского рынка,
По ее словам, ряд международных фармацевтических компаний уже прекратили поставки онкопрепаратов в Украину или значительно ограничили их количество. Причина - ситуация с государственными закупками, где побеждают индийские производители, не имеющие согласования регуляторов стран со строгой системой контроля, таких как EMA и FDA. Это приводит к тому, что европейские производители генериков теряют смысл выходить на украинский рынок.
В частности, по словам Виктории Романюк, сейчас в большинстве онкоцентров в Украине полностью отсутствует критически важный препарат - "Гемцитабин". Пациенты не могут его найти ни в больницах, ни в аптеках. Подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда Гослекслужба изъяла из медучреждений "Гемцитабин" и ряд других жизненно необходимых препаратов, оставив пациентов без возможности лечения.
По ее словам, хотя государство закупает химиотерапевтические препараты, в закупках периодически возникают "дыры". Ситуация еще хуже с таргетной терапией и иммунотерапией - они практически не покрываются госбюджетом, и пациенты вынуждены либо покупать их самостоятельно, либо искать возможность лечения за рубежом.
Виктория Романюк также отметила, что экономическая ситуация в стране усложняет доступ к лечению, особенно дорогому, ведь покупательная способность населения значительно снизилась.
Поэтому есть один выход, пациенты могут ехать за границу и там лечиться бесплатно, получив статус временной защиты. Но мы уже видим, не везде принимают наших украинцев, которые от войны уезжают. И это очень трудно. Человек или должен покинуть свою семью, бывает, что покидают детей, потому что вынуждены выезжать лечиться. Другие люди, которые не могут выезжать и не имеют средств купить эти лекарства, они просто погибают. И, опять же, здесь еще нет снижения цен,
Ситуация на фармрынке грозит дальнейшим оттоком качественных препаратов. "Я очень волнуюсь, что если многие производители уйдут из Украины, это будет очень плохо", - добавила Романюк.
Добавим
Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инниа Иваненко в интервью УНН отметила, что новое государственное регулирование фармацевтического рынка может создать бюрократические препятствия для производителей и усложнить пациентам доступ к лекарствам. Введенные ограничения могут привести к срывам поставок, дефициту и повышению цен.