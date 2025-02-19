Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

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Киев  •  УНН

 • 32094 просмотра

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Международные фармкомпании сокращают поставки онкопрепаратов в Украину из-за нового регулирования рынка. В онкоцентрах отсутствует критически важный препарат Гемцитабин, а пациенты не могут найти его в аптеках.

В Украине может существенно сократиться доступ к импортным лекарствам, в частности онкологических препаратов из-за нового регулирования фармацевтического рынка. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк.

Мы с помощью доноров пытались обеспечить часть пациентов тогда, чтобы были доступны гемцитабины европейских производителей. Сейчас его нет вообще. И к нам просто в панике обращаются пациенты, что где взять, его нет ни в больницах, ни в аптеках. Это, конечно, еще не было этого "снижения цен", но именно по онкологическим препаратам, я думаю, что оно еще больше подтолкнет производителей с таким средним ценовым предложением выходить с украинского рынка,

- отметила Виктория Романюк.

По ее словам, ряд международных фармацевтических компаний уже прекратили поставки онкопрепаратов в Украину или значительно ограничили их количество. Причина - ситуация с государственными закупками, где побеждают индийские производители, не имеющие согласования регуляторов стран со строгой системой контроля, таких как EMA и FDA. Это приводит к тому, что европейские производители генериков теряют смысл выходить на украинский рынок.

В частности, по словам Виктории Романюк, сейчас в большинстве онкоцентров в Украине полностью отсутствует критически важный препарат - "Гемцитабин". Пациенты не могут его найти ни в больницах, ни в аптеках. Подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда Гослекслужба изъяла из медучреждений "Гемцитабин" и ряд других жизненно необходимых препаратов, оставив пациентов без возможности лечения.

По ее словам, хотя государство закупает химиотерапевтические препараты, в закупках периодически возникают "дыры". Ситуация еще хуже с таргетной терапией и иммунотерапией - они практически не покрываются госбюджетом, и пациенты вынуждены либо покупать их самостоятельно, либо искать возможность лечения за рубежом.

Виктория Романюк также отметила, что экономическая ситуация в стране усложняет доступ к лечению, особенно дорогому, ведь покупательная способность населения значительно снизилась.

Поэтому есть один выход, пациенты могут ехать за границу и там лечиться бесплатно, получив статус временной защиты. Но мы уже видим, не везде принимают наших украинцев, которые от войны уезжают. И это очень трудно. Человек или должен покинуть свою семью, бывает, что покидают детей, потому что вынуждены выезжать лечиться. Другие люди, которые не могут выезжать и не имеют средств купить эти лекарства, они просто погибают. И, опять же, здесь еще нет снижения цен,

- констатирует Романюк.

Ситуация на фармрынке грозит дальнейшим оттоком качественных препаратов. "Я очень волнуюсь, что если многие производители уйдут из Украины, это будет очень плохо", - добавила Романюк.

Добавим

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инниа Иваненко в интервью УНН отметила, что новое государственное регулирование фармацевтического рынка может создать бюрократические препятствия для производителей и усложнить пациентам доступ к лекарствам. Введенные ограничения могут привести к срывам поставок, дефициту и повышению цен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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