Нове регулювання фармринку України може позбавити онкохворих доступу до якісних ліків - пацієнтська організація

В Україні може суттєво скоротитися доступ до імпортних ліків, зокрема онкологічних препаратів через нове регулювання фармацевтичного ринку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила віце-президент ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

Ми за допомогою донорів намагалися забезпечити частину пацієнтів тоді, щоб були доступні гемцитабіни європейських виробників. Наразі його немає взагалі. І до нас просто в паніці звертаються пацієнти, що де взяти, його немає ні в лікарнях, ні в аптеках. Це, звісно, ще не було оцього "зниження цін", але саме по онкологічних препаратах, я думаю, що воно ще більше підштовхне виробників з такою середньою ціновою пропозицією виходити з українського ринку, - зазначила Вікторія Романюк.

За її словами, низка міжнародних фармацевтичних компаній уже припинила постачання онкопрепаратів до України або значно обмежила їхню кількість. Причина – ситуація з державними закупівлями, де перемагають індійські виробники, що не мають погодження регуляторів країн з суворою системою контролю, таких як EMA та FDA. Це призводить до того, що європейські виробники генериків втрачають сенс виходити на український ринок.

Зокрема, за словами Вікторії Романюк, зараз у більшості онкоцентрів в Україні повністю відсутній критично важливий препарат – "Гемцитабін". Пацієнти не можуть його знайти ані в лікарнях, ані в аптеках. Подібна ситуація спостерігалася минулого року, коли Держлікслужба вилучила з медзакладів "Гемцитабін" та низку інших життєво необхідних препаратів, залишивши пацієнтів без можливості лікування.

За її словами, хоча держава закуповує хіміотерапевтичні препарати, у закупівлях періодично виникають "дірки". Ситуація ще гірша з таргетною терапією та імунотерапією – вони практично не покриваються держбюджетом, і пацієнти змушені або купувати їх самостійно, або шукати можливість лікування за кордоном.

Вікторія Романюк також зазначила, що економічна ситуація в країні ускладнює доступ до лікування,особливо дорогого, адже купівельна спроможність населення значно знизилася.

Тому є один вихід, пацієнти можуть їхати за кордон і там лікуватися безкоштовно, отримавши статус тимчасового захисту. Але ми вже бачимо, не скрізь приймають наших українців, які від війни їдуть. І це дуже важко. Людина або мусить покинути свою сім'ю, буває, що покидають дітей, бо змушені виїжджати лікуватись. Інші люди, які не можуть виїжджати і не мають коштів купити ці ліки, вони просто гинуть. І, знову ж, тут ще немає зниження цін, - констатує Романюк.

Ситуація на фармринку загрожує подальшим відтоком якісних препаратів. "Я дуже хвилююся, що якщо багато виробників підуть з України, це буде дуже погано", - додала Романюк.

Додамо

Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інниа Іваненко в інтервʼю УНН зазначила, що нове державне регулювання фармацевтичного ринку може створити бюрократичні перешкоди для виробників та ускладнити пацієнтам доступ до ліків. Запроваджені обмеження можуть призвести до зривів поставок, дефіциту та підвищення цін.