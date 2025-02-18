Ученые нашли ген, который мог дать людям способность говорить
Киев • УНН
Исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили уникальный для людей вариант гена NOVA1, связанный с развитием речи. Эта генетическая особенность отсутствует у неандертальцев и появилась после эволюционного отделения человека.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые выяснили, что NOVA1 - РНК-связывающий белок в мозге, который имеет решающее значение для нейронного развития, способен влиять на развитие голосовой коммуникации, передает УНН.
Детали
Наши предки, а также ближайшие родственники, такие как неандертальцы, вероятно, имели анатомические особенности горла и ушей, которые позволяли им говорить и слышать устную речь. Науке известно, что у них с нами есть один и тот же вариант гена, который связан со способностью говорить.
Его вариант, названный I197V, уникален для людей, как и его расположение в РНК-связывающем белке в мозге под названием NOVA1 (который необходимом для нормального развития практически всем изученным животным).
Однако не было известно, почему у людей есть свое собственное уникальное изменение в гене.
Команда ученых из Университета Рокфеллера в ходе ряда исследований, в том числе на мышах, выяснила, что именно этот вариант белка, присущий только людям (I197V), способствовал появлению разговорной речи.
Этот ген является частью радикального эволюционного сдвига у ранних современных людей и указывает на возможное древнее происхождение разговорной речи. NOVA1 может быть настоящим "геном языка" человека, хотя это, безусловно, лишь одно из многих генетических изменений, характерных для человека.
Справочно
Анатомические приспособления голосового тракта и сложные нейронные сети делают наши речевые способности возможными, но генетика, стоящая за ними, недостаточно изучена.
NOVA1 может быть одним из таких генов. Этот ген производит нейрон-специфический РНК-связывающий белок, ключевой для развития мозга и нервно-мышечного контроля, и встречается в широком спектре биосферы, от млекопитающих до птиц, но не у людей.
Люди имеют вариант I197V в белковой цепи.
В текущем исследовании команда использовала редактирование гена CRISPR, чтобы заменить обычный белок NOVA1 у мышей на человеческий вариант I197V. Они обнаружили, что человеческий вариант не влияет на связывание РНК, связанное с развитием нейронов или моторным контролем.
Интересно, что исследователи также примерно определили, когда этот вариант мог появиться.
Вглубь веков
Глубокие погружения в геномы наших архаичных родственников, неандертальцев (подвид человека позднего плейстоцена) Европы и денисовцев Центральной Азии (вид вымерших людей, известный по крайне фрагментарному материалу), подтвердили отсутствие у них этого варианта.
Но анализ более 650 000 геномов современных людей задокументировал его присутствие у всех, кроме шести человек. Это свидетельствует о том, что уникальное изменение человека появилось в Африке когда-то после того, как мы эволюционно отделились от наших древних родственников. Это также является подсказкой о том, что это изменение NOVA1 может быть неожиданным специфическим для человека геном, связанным именно с языком.
Напомним,
Исследование показало, что мозг сохраняет воспоминания с периода детской амнезии до взрослой жизни, хотя они не помнятся сознательно. Возраст первых воспоминаний и их детализация зависят от культурной среды и воспитания.
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