Ученые нашли ген, который мог дать людям способность говорить

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые выяснили, что NOVA1 - РНК-связывающий белок в мозге, который имеет решающее значение для нейронного развития, способен влиять на развитие голосовой коммуникации, передает УНН.

Детали

Наши предки, а также ближайшие родственники, такие как неандертальцы, вероятно, имели анатомические особенности горла и ушей, которые позволяли им говорить и слышать устную речь. Науке известно, что у них с нами есть один и тот же вариант гена, который связан со способностью говорить.

Его вариант, названный I197V, уникален для людей, как и его расположение в РНК-связывающем белке в мозге под названием NOVA1 (который необходимом для нормального развития практически всем изученным животным).

Однако не было известно, почему у людей есть свое собственное уникальное изменение в гене.

Команда ученых из Университета Рокфеллера в ходе ряда исследований, в том числе на мышах, выяснила, что именно этот вариант белка, присущий только людям (I197V), способствовал появлению разговорной речи.

Этот ген является частью радикального эволюционного сдвига у ранних современных людей и указывает на возможное древнее происхождение разговорной речи. NOVA1 может быть настоящим "геном языка" человека, хотя это, безусловно, лишь одно из многих генетических изменений, характерных для человека. - отмечает Роберт Б. Дарнелл, руководитель лаборатории молекулярной нейроонкологии в Университете Рокфеллера.

Справочно

Анатомические приспособления голосового тракта и сложные нейронные сети делают наши речевые способности возможными, но генетика, стоящая за ними, недостаточно изучена.

NOVA1 может быть одним из таких генов. Этот ген производит нейрон-специфический РНК-связывающий белок, ключевой для развития мозга и нервно-мышечного контроля, и встречается в широком спектре биосферы, от млекопитающих до птиц, но не у людей.

Люди имеют вариант I197V в белковой цепи.

В текущем исследовании команда использовала редактирование гена CRISPR, чтобы заменить обычный белок NOVA1 у мышей на человеческий вариант I197V. Они обнаружили, что человеческий вариант не влияет на связывание РНК, связанное с развитием нейронов или моторным контролем.

Интересно, что исследователи также примерно определили, когда этот вариант мог появиться.

Вглубь веков

Глубокие погружения в геномы наших архаичных родственников, неандертальцев (подвид человека позднего плейстоцена) Европы и денисовцев Центральной Азии (вид вымерших людей, известный по крайне фрагментарному материалу), подтвердили отсутствие у них этого варианта.

Но анализ более 650 000 геномов современных людей задокументировал его присутствие у всех, кроме шести человек. Это свидетельствует о том, что уникальное изменение человека появилось в Африке когда-то после того, как мы эволюционно отделились от наших древних родственников. Это также является подсказкой о том, что это изменение NOVA1 может быть неожиданным специфическим для человека геном, связанным именно с языком.

Напомним,

Исследование показало, что мозг сохраняет воспоминания с периода детской амнезии до взрослой жизни, хотя они не помнятся сознательно. Возраст первых воспоминаний и их детализация зависят от культурной среды и воспитания.

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