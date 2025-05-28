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Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"
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Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

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Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Киев • УНН

 • 1772 просмотра

Министр энергетики Украины заявил, что попытки россиян запустить энергоблоки ЗАЭС могут иметь опасные последствия. Он призвал МАГАТЭ не допустить катастрофического сценария.

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Попытки запуска энергоблоков Запорожской атомной электростанции со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявил журналисту УНН министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Реакция Минэнерго на информацию The New York Times о планах россии по перезапуску ЗАЭС

The New York Times заявило, что снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захваченной Запорожской атомной электростанции.

Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линию электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

Любые действия российских оккупантов на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала, а попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям

- заявил Галущенко.

Поэтому министр призвал европейское сообщество, МАГАТЭ не допустить реализации оккупантами катастрофического сценария.

Резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ требует немедленного освобождения россиянами оккупированного объекта, стратегическая для ядерной безопасности мира станция должна быть деоккупирована!

- подчеркнул Галущенко.

Ситуация на оккупированной россией ЗАЭС

Галущенко отметил, что если позволить россии продолжать оккупацию крупнейшей в Европе ядерной электростанции - это станет серьезным вызовом для всего мира.

Запорожская АЭС находится в оккупации уже более трех лет. И несмотря на ряд резолюций, принятых Генеральной конференцией МАГАТЭ или Советом управляющих, которые требуют от россии немедленно вывести войска из объекта, - ничего до сих пор не произошло. Станция уже восемь раз полностью обесточивалась. И это представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности, даже если станция не работает. Ведь там до сих пор хранятся ядерные материалы и Украина поставляет электроэнергию для поддержки систем безопасности

- рассказал Галущенко.

Он напомнил, что Украина подает электричество со своей стороны, но имеет только две линии, и время от времени атаки россиян уничтожают одну из них. И это несет большие угрозы.

Министр отметил, что похожая ситуация была и с атомными электростанциями, расположенными на подконтрольной Украине территории - во время массированных атак на энергетическую инфраструктуру мы неоднократно фиксировали аварийные отключения энергоблоков.

И это тоже довольно сложная ситуация, когда станция остается без внешнего электропитания. Следует признать, что это, к сожалению, один шаг к ядерной аварии. Это - типичный сценарий Фукусимы. Оккупация ЗАЭС - серьезный вызов для развития ядерной энергетики во всем мире. Это украинская атомная электростанция и она должна быть немедленно возвращена Украине

- подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что нельзя позволять изменять международные стандарты и правила в сфере ядерной безопасности и защищенности. Если позволить это хоть один раз - вся система будет разрушена.

Если ситуация с Запорожской атомной электростанцией останется без изменений, это станет огромным вызовом для инвестирования в ядерную отрасль в будущем. Сегодня мы говорим о ядерном возрождении в мире и можно вспомнить декларацию конференции ООН по изменению климата COP28 относительно утроения объемов ядерной генерации до 2050 года. Без этого невозможно достичь целей зеленой трансформации

- сказал Галущенко.

Дополнение

Построенная в советское время, Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным энергетическим комплексом Европы. Их шесть реакторов могут производить до шести гигаватт электроэнергии - достаточно для обеспечения электроэнергией во всей Португалии - и они поставляли почти твердую электроэнергию Украины до начала войны в 2022 году.

Станция расположена в контролируемой россией части южной Запорожской области Украины, опасно близко к линии фронта, что сделает возможным выполнение операции. Все шесть реакторов были остановлены после того, как россия захватила объект, последний из которых был закрыт в 2023 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
Международное агентство по атомной энергии
Нью-Йорк Таймс
Организация Объединенных Наций
Запорожская атомная электростанция
Герман Галущенко
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