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The New York Times

росіяни планують експлуатувати захоплену Запорізьку АЕС: дані із супутника

Київ • УНН

 • 122 перегляди

росія будує лінії електропередач на окупованій території України, щоб підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Це свідчить про наміри москви експлуатувати станцію.

росіяни планують експлуатувати захоплену Запорізьку АЕС: дані із супутника

Знімки із супутника свідчать про план росії щодо перезапуску захопленої української атомної електростанції. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Згідно з новим звітом Greenpeace, росія будує лінії електропередач на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею велику атомну електростанцію.

Це найчіткіше свідчення наміру москви перезапустити та експлуатувати автономний об'єкт, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів

- йдеться в повідомленні.

Звіт Greenpeace, яким поділилися з The New York Times, містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого росія будує понад 50 миль ліній електропередач та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.

Виходячи з місця та напрямку робіт, Greenpeace повідомив, що метою проєкту було під’єднати нові лінії електропередач до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції, що розташована приблизно за 140 миль на захід.

План путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від забезпечення нових ліній електропередачі — це перший фізичний доказ цих планів

— сказав фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна в інтерв’ю Шон Берні.

Точні плани москви залишаються незрозумілими. Виникають питання щодо того, чи прагне вона експлуатувати станцію в повоєнній Україні, чи робити це під час бойових дій. У будь-якому випадку, зазначають експерти, росії потрібно буде побудувати ще кілька ліній, щоб підключити Запорізьку електростанцію до власної енергосистеми, а цей процес займе певний час.

Незалежна українська експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна заявила, що підключення станції до власної енергосистеми було давньою метою москви, про що йшлося в офіційних заявах протягом усієї війни.

Це був би перший випадок, коли воююча держава захопила ядерний об'єкт іншої країни, а потім використала його для власних енергетичних потреб. І це суперечило б нещодавнім зусиллям адміністрації Трампа обговорити долю станції в рамках можливих мирних переговорів.

Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб Сполучені Штати взяли під контроль українські атомні електростанції, посилаючись на проблеми безпеки та їхній економічний потенціал. Минулого місяця Білий дім представив Києву та його союзникам мирний план , який закликав рф повернути станцію Україні, але під управління США. Згідно з цим планом, об'єкт постачатиме електроенергію Україні та росії.

росія категорично відхилила цю ідею, а міністр закордонних справ сергій лавров заявив CBS News , що Запорізькою АЕС керує російський ядерний гігант "росатом", і що він не вважає, що "будь-які зміни можливі". "росатом" і Міністерство енергетики росії не одразу відповіли на запит про коментар щодо будівництва нових ліній електропередач.

Нещодавнє будівництво лінії електропередач свідчить про те, що росія прагне не лише зберегти станцію, а й використовувати її для живлення власної мережі.

Доповнення

Збудована за радянських часів, Запорізька АЕС є найбільшим ядерним енергетичним комплексом Європи. Її шість реакторів можуть виробляти до шести гігават електроенергії — достатньо для забезпечення електроенергією всієї Португалії — і вони постачали майже чверть електроенергії України до початку війни у 2022 році.

Станція розташована в контрольованій росією частині південної Запорізької області України, небезпечно близько до лінії фронту, що робить безпечну експлуатацію неможливою. Усі шість реакторів були поступово зупинені після того, як Росія захопила об'єкт, останній з яких був закритий у 2023 році.

Нагадаємо

Cтаном на 15 травня Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під російською окупацією з 2022 року, вже понад тиждень покладалася на одну лінію електропередачі для забезпечення електроенергією.

Раніше УНН писав, що російські окупанти позбавили волі щонайменше 13 працівників Запорізької атомної електростанції. Також загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт.

Водночас Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на ЗАЕС. Це зумовлено браком повноцінної інформації.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійнаЕкономікаПолітика
The New York Times
Білий дім
Азовське море
Запорізька атомна електростанція
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